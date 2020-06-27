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سيارات

تعرف على الطريقة المثالية لتنظيف دورة الوقود فى السيارة

السبت 27/يونيو/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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أماني نوار


يجب ان يعرف قائد السيارة أولا أن دورة البنزين يكون من خلال فك وتغيير الفلتر والتأكيد على تنظيف الرشاشات وأن هناك طرق أخرى سليمة من خلال استخدام أنوع جيدة من مواد التنظيف

لذلك يجب على قائدي السيارات تنظيف دورة البنزين ونصف خزان الوقود ممتلى وليس لكه كما يعتقد مؤكدا أنه بعد وضع مادة التنظيف يجب أن تقود سيارتك على طريق سفر وتفرغ الكمية الموجودة في الخزان كاملة حتى لا يتأثر الخراطيم والمواسير التي يمر بها البنزيم في السيارة .

أيضا هناك طريقة أخرى وهى محاولة تفريغ خزان الوقود من البنزين ثم استخدام وقود ٩٥ لتنظيف الدورة كاملة من خزان ورشاشات وغيرها ثم تعود مرة أخرى لنوع البنزين المعتاد فى سيارتك.


ويستطيع قائد السيارة فك لغز القراءات المختلفة مع نفس كمية البنزين التي يظهراه عداد السيار أنه يضع مثلا 20 لتروتأتي قراءة العداد انه يستطيع أن يسير 180 كم ومرة أخرى 220 كم .

كما ان العناية دورة خزان الوقود يمكنك  بسببها السير بسيارتك في أمان ودون أن تصدر أي أصوات أو تحدث لها مشاكل

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