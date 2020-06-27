سلاح ذو حدين.. الفلاحين: مزارعو البردقوش يواجهون مشكلات عدة

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين انه على الرغم من الاهميه الاقتصاديه المرتفعه لمحصول البردقوش؛ إلا أن زيادة اعداد السكان وقلة الموارد المائية المصريه ومحدودية الاراضي الصالحه للزراعه ومع حاجة البردقوش للارض والمياه تجعل التوسع في زراعة البردقوش سلاحا ذا حدين.









وأوضح " أبو صدام" أن البردقوش بات نباتا معمرا ويتاثر سلبيا بالعطش و وتتركز زراعته في محافظات (الجيزه والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط ) وهو نبات يحتاج إلي ري معتدل حيث يروي صيفا كل (7_10) ايام ويتم ريه شتاءا كل(15_20)يوم حسب طبيعة الارض.









وأضاف " نقيب الفلاحين " أنه غالبا ما يحش البردقوش ثلاث مرات في العام الأول من زراعته ويحش اربع حشات في العام الثاني وحتي العام الرابع من زراعته حيث ينتج الفدان من 15الي20طن عشب طازج تعطي نحو30 كيلو جراما من الزيت الطيار وحوالي 2 طن اوراق جافه سنويا









وأشار ابوصدام إلي ان البردقوش ينتج عند تقطيره بالبخار زيت طيار يستخدم في صناعة العطور ومستحضرات التجميل والمنظفات واوراقه تجفف وتستخدم كتوابل وينتج منه منتجات طبيه تعالج امراض البرد والام الروماتيزم والتشنج وهو منبه جيد.













واوضح عبدالرحمن ان البردقوش نبات عشبي يصل ارتفاعه مابين 30الي60 سم له ساق صلبه مضلعه تكسوها شعيرات دقيقه وتزرع منه في مصر مساحه تصل لنحو 5000 فدان ويصاب ببعض الافات والامراض احيانا مثل المن والتربس ودودة ورق القطن ويزرع اما بالبذور في مشتل خلال شهري(اكتوبر ونوفمبر ) تنقل للارض المستديمه في (فبراير ومارس ) او بتفسيخ النباتات وغرسها في الاراضي المستديمه مباشرة في (فبراير وحتي وابريل ) ويحتاج الفدان في حالة الزراعه بالشتلات نحو 25 الف شتله أو نحو قيراطين من نبات البردقوش في عمر اقل من عامين في حالة الزراعه بالتفسيخ .





وتابع عبدالرحمن ان مزارعي البردقوش يواجهون مشاكل في التصنيع والتسويق ولذا فان اغلب الانتاج يصدر خام كما يواجهون ارتفاع اسعار مستلزمات الزراعه من تقاوي واسمده غالبا ما يحصلون عليها من السوق الحر لعدم توافر حصص سماديه مدعمه لهم كما يتعرضون لمشاكل في التصدير نتيجة لقلة الخبرة وغياب الارشاد الزراعي وعدم توافر الميكنه الزراعيه المتطوره لزراعة وحصاد هذا المحصول كثيف العماله والذي يحتاج لخبرات معينه في التجفيف والحصاد والتصدير.



