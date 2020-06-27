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المشروعات الصغيرة: وفرنا مليونا و٨٥٠ ألف فرصة عمل خلال 6 سنوات

السبت 27/يونيو/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال المهندس طارق شاش، رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز المشروعات الصغيرة، إنه  تم ضخ 27 مليار جنيه خلال السنوات الست  الأخيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف شاش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج " الحياة اليوم" والمذاع عبر  قناة "الحياة، أن عدد المشروعات التي استفادت من التمويل مليون و200 ألف مشروع لتوفير مليون و850 ألف فرصة عمل.

و أشار إلى أنه منذ إنشاء الجهاز وكان يسمى سابقا الصندوق الاجتماعي تم ضخ حوالي 46 مليار جنيه استفاد منه أكثر من 3 ملايين مشروع لتوفير 5 ملايين فرصة عمل.

ولفت  إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة له ميزتين رئيسيتين هما أنه يساعد على النمو الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية، لأن طبيعة القطاع كثيفة العمالة وعدد أفراد المشروعات أو رجال الأعمال في القطاع يمثل أكثر من 95 بالمئة من رجال الأعمال في القطاع الخاص وبالتالي عائد التنمية من القطاع يتم توزيعه على أكبر عدد من الفئات.
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