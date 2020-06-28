AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لتوفير فرص عمل.. برلماني يطالب بضرورة وجود خدمات على الطرق

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:02 ص
بحيرة المنزلة
بحيرة المنزلة
Advertisements
حسن رضوان
قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تمتلك طرقا رئيسية ومحاور عديدة ولكن للاسف غير مستغلة بالشكل الامثل، فاذا تم استغلالها لصالح المواطنين ستوفر الملايين من فرص العمل.


وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن يتم إنشاء العديد من الخدمات على هذه الطرق مثل سلسلة محلات كبيرة او كافيهات او محطات وقود ونقط إسعاف، لافتًا الى أن هناك العديد من السيارات المارة من هذه الطرق التى تحتاج الى هذه الخدمات، فاذا تم توفيرها سيتم توفير وظائف جديدة للشباب.

وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة  تطوير جميع البحيرات الغير مستغلة فى مصر لما لها من أهمية كبيرة فى جذب السائحين إلى مصر فضلا عن الثروة السمكية التى تعيش فيها.

وكان ذلك بعد أن اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، واللواء خالد بكري رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محافظة القاهرة، وكذلك الدراسات الإنشائية والمعمارية لاستغلال وتطوير الأراضي التابعة للدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بزيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء وتوفير فرص العمل للشباب

الرئيس يبحث تنفيذ المشروعات القومية في شمال سيناء .. تطوير بحيرة البردويل وإنشاء مجمع متكامل لقرى الصيادين .. وزيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء وتوفير فرص العمل للشباب

توجيهات رئاسية جديدة لتنمية سيناء.. زيادة الرقعة العمرانية وتطوير بحيرة البردويل

السيسي يوجه بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و15 يونيو بدء صرف الرواتب العاملين بالدولة.. أبرز اهتمامات الصحف المحلية

الرئيس يستعرض مراجعة آليات إصدار تراخيص البناء وأنسب الحلول للتعامل مع المخالفات

السيسي يتابع موقف عدد من مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.. وآليات إصدار تراخيص البناء والأراضي.. ويطلع على سير العمل بعدة محاور على مستوى الجمهورية

ترشيحاتنا

شاهد..تركي أل الشيخ يقرر التنازل عن كل القضايا ضد الأهلي

إصابة باسم مرسي بفيروس كورونا المستجد

أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل

أخبار الفن | حقيقة إصابة عزب شو بـ كورونا .. عبدالله مشرف يغادر المستشفى .. ياسمين عبد العزيز تثير الجل حول حملها مجددًا

نيويورك تايمز: روسيا عرضت مكافآت لقتل القوات الأمريكية.. والبيت الأبيض: ترامب لا يعرف شيئا

ضربة المطرقة بتوقع حيطة كاملة.. محافظ سوهاج يعلق على إزالة برج من 11 طابقا في جرجا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير ليفربول ترشق الشرطة بالزجاجات الفارغة .. فيديو

خرج مشلولا من أطول فترة عزل.. شفاء مصاب كورونا بعد دخوله في غيبوبة 3 أشهر | فيديو

حريق ضخم .. مشجعو ليفربول يدمرون شعار فريقهم | فيديو