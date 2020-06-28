لتوفير فرص عمل.. برلماني يطالب بضرورة وجود خدمات على الطرق

قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تمتلك طرقا رئيسية ومحاور عديدة ولكن للاسف غير مستغلة بالشكل الامثل، فاذا تم استغلالها لصالح المواطنين ستوفر الملايين من فرص العمل.









وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن يتم إنشاء العديد من الخدمات على هذه الطرق مثل سلسلة محلات كبيرة او كافيهات او محطات وقود ونقط إسعاف، لافتًا الى أن هناك العديد من السيارات المارة من هذه الطرق التى تحتاج الى هذه الخدمات، فاذا تم توفيرها سيتم توفير وظائف جديدة للشباب.





وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة تطوير جميع البحيرات الغير مستغلة فى مصر لما لها من أهمية كبيرة فى جذب السائحين إلى مصر فضلا عن الثروة السمكية التى تعيش فيها.





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، واللواء خالد بكري رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين. وكان ذلك بعد أن





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محافظة القاهرة، وكذلك الدراسات الإنشائية والمعمارية لاستغلال وتطوير الأراضي التابعة للدولة.



