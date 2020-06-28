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حوادث

حبس مسئول مصنع ينتج «كحول» مجهول المصدر في الجمالية

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:02 ص
صورة أرشيفية - كحول
صورة أرشيفية - كحول
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اسلام مقلد
قررت نيابة الجمالية حبس، مسئول مصنع لانتاج الكحول، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارته دون ترخيص، وحيازة 13 طن كحول ايثيلي مجهول المصدر قبل طرحها بالأسواق.

وأمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير حول صلاحيتها.

وكان قد تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مصنع "غير مرخص" لإنتاج وتعبئة الكحول بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وتبين حيازته ١٣ طن "كحول إيثلى" مجهولة المصدر وغير حاصل على موافقات الجهات المختصة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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