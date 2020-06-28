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عبء ثقيل على الرئتين والجهاز التنفسي .. اللجنة العليا للفيروسات: تأجيل الحمل بسبب كورونا ضرورة.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:47 ص
عادل خطاب
عادل خطاب
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي ، إن فيروس كورونا مستمر معنا وليس هناك أحد يعرف متى  سينتهي وهناك احتمالية لحدوث موجة ثانية منه في الخريف أو الشتاء .

وأضاف عادل خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن المواطن يجب عليه ألا يخرج من منزله دون ارتداء الكمامة ويجب ان يكون هناك تباعد اجتماعي واكد علي ضرورة غسل اليدين باستمرار .

وأوضح عادل خطاب ، أن المواطنين يجب عليهم ان يطمئنوا ولا يحدث بينهم حالة ذعر وخوف، منبها على اى شخص يشعر بشيء يجب عليه أخذ المشورة الصحية السليمة .

ونوه إلى أن المياه وحمامات السباحة لا تنقل العدوى، ولكن نزول المياه مع الأصدقاء أو جماعة من شأنه أن ينقل العدوى بينهم .


وأشار إلى أن الحمل يتمثل في الأم والجنين، وبالتالي تكون الرئتان والجهاز التنفسي عليهم عبء ثقيل جدا؛ وهذا يشكل خطورة بسبب فيروس كورونا.


وأكد أنه لم يثبت إلى الآن أن الجنين يمكن أن يصاب بالفيروس من الأم عن طريق الدم.
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