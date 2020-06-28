عبء ثقيل على الرئتين والجهاز التنفسي .. اللجنة العليا للفيروسات: تأجيل الحمل بسبب كورونا ضرورة.. فيديو

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي ، إن فيروس كورونا مستمر معنا وليس هناك أحد يعرف متى سينتهي وهناك احتمالية لحدوث موجة ثانية منه في الخريف أو الشتاء .





وأضاف عادل خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن المواطن يجب عليه ألا يخرج من منزله دون ارتداء الكمامة ويجب ان يكون هناك تباعد اجتماعي واكد علي ضرورة غسل اليدين باستمرار .





وأوضح عادل خطاب ، أن المواطنين يجب عليهم ان يطمئنوا ولا يحدث بينهم حالة ذعر وخوف، منبها على اى شخص يشعر بشيء يجب عليه أخذ المشورة الصحية السليمة .





ونوه إلى أن المياه وحمامات السباحة لا تنقل العدوى، ولكن نزول المياه مع الأصدقاء أو جماعة من شأنه أن ينقل العدوى بينهم .









وأشار إلى أن الحمل يتمثل في الأم والجنين، وبالتالي تكون الرئتان والجهاز التنفسي عليهم عبء ثقيل جدا؛ وهذا يشكل خطورة بسبب فيروس كورونا.







