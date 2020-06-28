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أخبار البلد

إعلامية كويتية: فكوا الحظر عنا مثل مصر والسعودية

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:35 ص
عقار ريميديسيفر
عقار ريميديسيفر
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ميـــس رضــا

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بالجهود المصرية فى إنتاج أول دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد الذى تعكف على  إنتاجه بواقع  16 ألف جرعة من دواء ريمديسفير في اليوم بواقع نصف مليون جرعة في الشهر، لافتة إلى أن المعامل والمختبرات المصرية لم تتوان فى البحث عن علاج منذ الإعلان عن الجائحة. 


وأوضحت "الرشيد"، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، أن التقارير الصادرة عن جامعة جون هوبكنز الأمريكية حول أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى البلدان العربية والأوروبية مغلوطة أثارت الرعب والتخبط مثلما فعلت منظمة الصحة العالمية بتقاريرها المتناقضة فى البيانات والمعلومات التى تخرج بها على الناس من وقت لآخر. 


ولفتت الرشيد، إلى أن معظم الأرقام المعلنة حول وفيات كوفيد- 19 لا تعود للإصابة بالفيروس المستجد بل تندرج تحت حالات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية وبعضها حالات لكبار سن يعانون من نقص المناعة فضلًا عن حالات مشتبه أعراضها مع أعراض فيروس كورونا.

 

وطالبت الإعلامية الكويتية، وزير صحة بلادها الدكتور باسل الصباح بفك قيود الحظر عن المواطنين بدولة الكويت بعدما بادرت عدة دول عربية وأوروبية برفع الحظر كاملًا، قائلة "ارفعوا الحظر عنا مثل ما فعلت مصر والسعودية والإمارات.. لماذا يتم رفع الحظر على خمس مراحل".

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