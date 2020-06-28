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فن

مادلين طبر: هذا ما أفعله لمواجهة فيروس كورونا.. وسنمر من الأزمة قريبا

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:04 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

كشفت مادلين طبر عن الإجراءات الاحترازية التى تتبعها لمواجهة فيروس كورونا.



وقالت لـ"صدى البلد":" أنها تستخدم المعقمات ودائما تطهر كل شئ بالكحول، وتلتزم بإرتداء الكمامة، وتحاول الجلوس فى الشمس للحصول على  فيتامين c.



وأضافت أن والدولة لم تقصر وواجهت الأزمة بشكل جيد وصل للمستوى العالمي، قائلة: "إننا سنمر من تلك الأزمة قريبا". 



يذكر أن آخر أعمال مادلين طبر مسلسل "القمر اخر الدنيا" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانين بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر ، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز ، أحمد كرارة ، أميرة نايف، هدى الأتربي، وعمرو عابد، ومن إخراج تامر حمزة.



وشاركت مادلين طبر أيضا فى العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "زمن عماد الدين" عام 2002، و"محمود المصري" عام 2004، و"أصحاب المقام الرفيع" بنفس العام، ومسلسل "لا أحد ينام فى الإسكندرية" عام 2006، ومسلسل "حنان وحنين" مع الراحل عمر الشريف عام 2007، ومسلسل "النار والطين"، و"أوراق التوت" وغيرها من الأعمال الدرامية المهمة


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