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مرأة

احذر .. عادات خاطئة تؤدي لزيادة الوزن عند الشعور بالإجهاد

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:02 ص
الشعور بالإجهاد
الشعور بالإجهاد
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أسماء عبد الحفيظ

يشعر الكثير من الأشخاص بزيادة فى الوزن مجرد شعورهم بالإجهاد، فكيف يرتبط الإجهاد بزيادة الوزن؟


وفقا لما نشره موقع كيدز هيلثي، هناك صلة مباشرة بين الإجهاد وزيادة الوزن: عندما يشعر بعض الأشخاص بالتوتر، يتجهون إلى تناول الطعام من أجل الراحة، وهذه عادة سيئة، والأسوأ عند اختيار الوجبات السريعة وتفضيلها عن الطعام الصحي، لأنها يمكن أن تضيف السعرات الحرارية بسرعة.


بمرور الوقت ، يمكن أن تؤدي هذه السعرات الحرارية الزائدة إلى زيادة الوزن، الذي يزيد من احتمال تعرض الناس لمشاكل صحية مثل ارتفاع الكوليسترول والسكري.


لذا بدلًا من تناول آيس كريم الشوكولاتة عند الشعور بالقلق أو التوتر، أو تناول تفاحة أو اللوز أو الفشار الخفيف. 


ولتجنب التوتر ينصح بممارسة التمارين الرياضية (التي ستساعد أيضًا على حرق السعرات الحرارية) ، والتحدث مع صديق ، أو التأمل ، أو الاستماع إلى بعض الموسيقى المريحة لمساعدتك على تقليل التوتر للحد من تناول الطعام واكتساب الوزن.

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