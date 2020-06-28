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رياضة

أخبار الرياضة .. إصابة باسم مرسي ومحمد عبد المنصف بـ كورونا .. وبيان هام من الزمالك

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:27 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار أمس السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالآتي:


أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانا لتوجيه الشكر للجماهير البيضاء من ناحية على دعمها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على استمراره في مواجهة الفاسدين والمتجاوزين تجاه النادي والوطن الغالي.


أعلن  محمد عبد المنصف لاعب نادي الزمالك السابق ونادي وادي دجلة الحالي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.


أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء ترحب بإقامة بطولة جديدة من الدوري الممتاز وعدم استكمال الموسم الحالي.

كشف الإعلامي طارق يحيي عن إصابة باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي بفيروس كورونا المستجد.

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أنه في إطار المراقبة الصحية الداخلية الصارمة التي يتبعها النادي مع جميع لاعبيه وجميع العاملين به، أجرى النادي مسحة إضافية لصانع ألعابه محمد فاروق للكشف المبكر عن فيروس كورونا.

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