بعد عودة الحياة لطبيعتها.. أصحاب المقاهي: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. فيديو

شهدت المقاهى إقبالا من قبل المواطنين بعد إغلاق دام أكثر من ٣ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.





تضم المقاهى والكافيهات أكبر تجمعات مما يتسبب في سرعة انتشار الفيروس، فكان من أهم إجراءات الحكومة إغلاق المقاهى ولكن عادت أبوابها للفتح ضمن خطه الحكومة لإعادة فتح البلاد تدريجيا.





أكد أصحاب المقاهى فى لقاء أجرته عدسة "صدى البلد" أنهم ملتزمون بإجراءات الحكومة بأهمية التباعد الاجتماعى.





وأوضحوا أنهم قاموا بشراء الجوانتيات والكمامات للعاملين معهم وحافظوا على وضع مسافة من متر إلى 2 متر بين كل طاولة وأخرى وتقليل عدد الكراسى على الطاولة الواحدة.





وتابعوا أن مهمتهم الأساسية بعد إغلاق 3 أشهر الحفاظ على أرواح زبائنهم من خلال تطهير المقاهى بالكحول والكلور كل ساعة لمنع انتشار فيروس كورونا.