AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. أصحاب المقاهي: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:29 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا أشرف- صلاح مهدي
شهدت المقاهى إقبالا من قبل المواطنين بعد إغلاق دام أكثر من ٣ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

تضم المقاهى والكافيهات أكبر تجمعات مما يتسبب في سرعة انتشار الفيروس، فكان من أهم إجراءات الحكومة إغلاق المقاهى ولكن عادت أبوابها للفتح ضمن خطه الحكومة لإعادة فتح البلاد تدريجيا.

أكد أصحاب المقاهى فى لقاء أجرته عدسة "صدى البلد" أنهم ملتزمون بإجراءات الحكومة بأهمية التباعد الاجتماعى.

وأوضحوا أنهم قاموا بشراء الجوانتيات والكمامات للعاملين معهم وحافظوا على وضع مسافة من متر إلى 2 متر بين كل طاولة وأخرى وتقليل عدد الكراسى على الطاولة الواحدة.

وتابعوا أن مهمتهم الأساسية بعد إغلاق 3 أشهر الحفاظ على أرواح زبائنهم من خلال تطهير المقاهى بالكحول والكلور كل ساعة لمنع انتشار فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محلية النواب تطالب أصحاب المقاهي باستخدام الكافيهات في بيع المنظفات

جدل برلماني حول مقترح إعادة فتح المقاهي وصالات الجيم والمطاعم.. نواب: صحة المواطن في المقام الأول.. وبيع الخضراوات والفاكهة بدلا منها حل مؤقت

خفة دم المصريين.. شاب يساوم صاحب القهوة لجعله من الـ 25%

رئيس شعبة مقاهي الأقصر: كل مقهى هيشتغل بترابيزة واحدة.. والزبون يجيب معاه كحول

كيف استعدت المقاهي لاستقبال روادها غدا؟.. فيديو وصور

متحدث الوزراء يوضح طرق تحديد نسبة الإشغال في المقاهي والمحلات.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. احذر 12 مخالفة تعرض محلك للإغلاق بالقانون

كيفية التغلب على أشعة الشمس أثناء القيادة

دعاء الصباح من 11 كلمة يحفظك من الجن والحسد .. ردده قبل الخروج

حافظ على باقة الإنترنت من واتسآب .. ووفر فلوسك

مادلين طبر: هذا ما أفعله لمواجهة فيروس كورونا.. وسنمر من الأزمة قريبا

جماهير ليفربول ترشق الشرطة بالزجاجات الفارغة .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يتناسب مع سنها .. هجوم على ممثلة شهيرة بسبب مكياج ابنتها ذات الـ5 سنوات.. فيديو

هاري نادم وميجان تسعى لتحقيق أهدافها الشخصية.. كتاب جديد يكشف أسرار الحرب الملكية

شاب يوجه ركلة عنيفة لفتاة أثناء رقصها في فرح .. فيديو