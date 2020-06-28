تمويل طارئ.. الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدرس دعم قطاع السياحة في مصر

ولم يوضح بيان البنك أي تفاصيل حول قيمة التمويل، لكنه أكد أن هذا الدعم ضمن الإجراءات الفورية التي يتخذها البنك لتعافي القطاع، ويأتي اسم مصر ضمن المرحلة الأولى من مشروع دعم القطاع السياحي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطة في تقديم المساعدة الفنية لاستعادة السياحة، كما تشمل الخطة قياس تأثير فيروس كورونا، مع إدراج حوافز لتعافي قطاع السياحة، وبروتوكولات لضمان السلامة والنظافة والأمن المعزز للسياح والموظفين، وتدابير يمكن أن تعزز الطلب على السياحة، وبناء القدرات وتدريب شركات قطاع السياحة على تبني البروتوكولات الجديدة.



