تمويل طارئ.. الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدرس دعم قطاع السياحة في مصر

يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، صرف تمويل طارئ لدعم قطاع السياحة في عدة دول من بينها مصر. ومن المنتظر استخدام التمويل لتحديث بروتوكولات الصحة والسلامة، وتصميم حملات دعائية لتحفيز الطلب، وتمويل برامج بناء القدرات وتدريب العمال.
وقال بيان نشره البنك الجمعة، ورد نسخة منه إن مصر مدرجة ضمن خطط البنك الحالية للحصول على دعم، من بين 13 دولة يستثمر فيها البنك، تضررت من إجراءات إغلاق فرضتها أزمة كورونا المستجد في العالم.
ولم يوضح بيان البنك أي تفاصيل حول قيمة التمويل، لكنه أكد أن هذا الدعم ضمن الإجراءات الفورية التي يتخذها البنك لتعافي القطاع، ويأتي اسم مصر ضمن المرحلة الأولى من مشروع دعم القطاع السياحي.
ويتعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة لمساعدة الدول التي تضررت قطاعات السياحة فيها بشدة جراء القيود التي فرضتها في محاولة لمنع تفشي فيروس "كوفيد-19".
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطة في تقديم المساعدة الفنية لاستعادة السياحة، كما تشمل الخطة قياس تأثير فيروس كورونا، مع إدراج حوافز لتعافي قطاع السياحة، وبروتوكولات لضمان السلامة والنظافة والأمن المعزز للسياح والموظفين، وتدابير يمكن أن تعزز الطلب على السياحة، وبناء القدرات وتدريب شركات قطاع السياحة على تبني البروتوكولات الجديدة.
ومن جهتها أصدرت منظمة السياحة العالمية، الشهر الماضي، خطة مساعدات فنية لتعافي السياحة، عبر تقديم توجيهات في ظل تفشي جائحة كورونا، تعتمد على 3 ركائز رئيسية هي: التعافي الاقتصادي، والتسويق والترويج، وتعزيز وبناء مرونة المؤسسات.
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