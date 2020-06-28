فنانون يتضامنون مع يوسف الشريف.. وآخرون ضده.. تعرف عليهم

أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الأخيرة بعد تصريح الفنان يوسف الشريف، في حلقة أمس الأربعاء مع الإعلامي رامي رضوان، بأنه يرفض المشاهد الساخنة في أعماله الفنية، ويرفض القُبلات والأحضان وغيره.









ويرصد صدى البلد، في التقرير التالي تفاصيل الأزمة التي أثيرت بعد تصريح يوسف الشريف، وتعليق بعض الفنانين حولها.









بداية الأزمة

بدأت حالة الجدل حول تصريح يوسف الشريف، بعد حلقته مع الإعلامي رامي رضوان، الذي وجه لـ الشريف، سؤالًا خلال لقائهما عبر قناة dmc الفضائية، والذي استفسر فيه الأول عن سبب عدم تصوير مشهد قيام سهر الصايغ بحمل الروبورت زين، في مسلسل «النهاية» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.









وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.









وقال الشريف: "قصة هذا المشهد مصطنعة لكن الحقيقى أنني وضعت لنفسى قيودا كثيرة "من زمان جدا" من حوالى عشر سنوات بعد تقديم فيلم فتح عينيك ، وهذا معروف عنى ، وأعتقد انها حرية شخصية خاصة أنني لا أؤذى بها أحدا".









وعن وضع هذه القيود فى عقود أعماله، قال الشريف: «نعم لجأت لوضع هذه القيود فى العقد الفنى قبل امضائى عليه لكى أتجنب حدوث أي خلافات بعد بدء تصوير العمل ولا أنكر أن هذه القيود عرقلت من مشواري الفنى لكن الأهم لى هو "إرضاء الله سبحانه وتعالى"».









وتحفظ الكثير من الفنانين على تصريح يوسف الشريف، ولم يبدوا رأيهم، باستثناء البعض الذين حرصوا على إبداء رأيهم الشخصي، أو تنويهًا حول زميلهم ورأيه، ومن بينهم:









الفنان هشام ماجد تضامن مع تصريحات يوسف الشريف ودافع عنه عبر صفحته على "فيس بوك"، وكتب: "فيه بعض الناس سواء شغالين في المجال الفني او صحفيين او ناس عادية استغلوا الكلام اللي قاله يوسف الشريف في برنامجه مع رامي رضوان و ابتدوا يهاجموه و قاموا ناشرين حاجات لأفلام قديمة عملها عشان يثبتوا انه كان بيعمل الحاجات دي عادي و انه يعني كدة بيدعي الفضيلة و كدة."









وأضاف: "الفصيلة دي من البني ادمين هما تاني اسوأ حاجة بعد الكورونا ... كل الاحترام ليوسف الشريف... فنان راقي ومحترم بيتعب علي شغله وبيحترم جمهوره..و كل الاحترام لأي حد متفق او مختلف مع كلامه بس باحترام".









وأوضح هشام ماجد: "كل واحد له الحرية في أفكاره طالما بيحترم اللي حواليه ومبيأذيش حد... مش عاجبك كلامه تقدر ماتتفرجش علي أعماله أو تقدر متشغلوش.. انما تطلع تقطع و تشوه فيه بحجة أنك المحامي المدافع عن حق الفن و حرية الإبداع تبقي شخص ناقص.. بس كدة...كلمتين كانوا حزئني... اتفضلوا استلموني معاه".









هاجمت الفنانة ناهد السباعى منتقدى الفنان يوسف الشريف بعد تصريحاته بأنه يرفض ملامسة الفنانات في أعماله الفنية، ويشترط ذلك في العقود.









ونشرت ناهد السباعى صورة له مع زوجته والإعلامى رامى رضوان عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وعلقت ناهد على الصورة قائلة:





"هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ وتنتقد راجل رافض المشاهد الساخنة لاسبابه الخاصة دي حرية شخصية ودي حرية شخصية مش عاجبك متتفرجش عليه ومتشتغلش معاه وفي الاخر #شابوووووه #يوسف_الشريف #النهاية".









ودعم الشاعر امير طعيمة، الفنان يوسف الشريف بعد تصريحاته بأنه يرفض ملامسة الفنانات في أعماله الفنية، ويشترط ذلك في العقود.









وغرد طعيمة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلا: "بتوع حرية الرأي و اللي دائما بيدافعوا عّن كل اللي يغضب ربنا، بيهاجموا الراجل اللي عايز يرضي ربنا في شغله و بيرفض تقديم ما يخدش الحياء في اعماله".









وأضاف: "وأصلا ما فرضش رأيه علي الاخرين، هو فقط مختار لنفسه طريق مريحه و ناجح فيه".









وتابع: "يا جدعان النفس اللي بيخرج منك ممكن ما يرجعلكش، ما تبقوش كده".









ورد الفنان صبري فواز، على يوسف الشريف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر صور لنجوم الزمن الجميل أثناء أدائهم قبلات حميمية في أفلام الأبيض والأسود.









جاء ذلك على خلفية السؤال الذي وجهه رامي رضوان، لـ يوسف الشريف، خلال لقائهما عبر قناة dmc الفضائية، والذي استفسر فيه الأول عن سبب عدم تصوير مشهد قيام سهر الصايغ بحمل الروبورت زين، في مسلسل «النهاية» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.









وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أن له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.









كما دافع محمد أنور عن يوسف الشريف بعد تصريحاته عن تجنبه ملامسة النساء أثناء تصوير أعماله الفنية وهجوم رواد مواقع التواصل عليه.









وكتب أنور عبر حسابه على "إنستجرام": "ايه كل الهري والكلام الفاضي وقلة الأدب اللي حصلت عشان الراجل ده، قال إنه عنده مبدأ معين هو أنه ضد المشاهد الساخنة أو الأحضان والبوس والكلام ده لأنه ببساطه بيخاف ربنا ومش عاوز يغضبه وهو شغال بالمبدأ بقاله أكتر من عشر سنين وناجح بيه وربنا كارمه من وسع كمان، وأنه هو مش ضد اللي بيعمل عكس كده ولا شايف نفسه أكتر احتراما من حد".









وتابع: "فجأه كل الناس شايفاه رجعي ومتخلف ومش فنان وناس قالوا ده اخوان وناس قالت طب روح حجب مراتك الاول وبعدين اتكلم وناس طلعتله مشاهد من اعمال قديمة هو بيحضن فيها وقالوا أيام ما كان بيحب التلامس وكمية قلة أدب في موضوع الراجل طرحه بكل احترام وقال إنه فيه ممثلين كتير زيه أصلا مش بيحبوا يعملوا ده او ندموا اصلا علي اعمال هما قدموها في البدايه وبعدين شافوا انه ماينفعش انهم يعملوا كده تاني".









واختتم: "وعلي فكره بقي هو صح والله العظيم وانا نفسي اللي لسه ببدأ عملت حاجات وندمت اني عملتها ونفسي ربنا يسامحني عليها.









افتكر انك لما بتموت وانت سايب صدقة جارية بتنفعك في قبرك وتزود حسناتك ..ممكن كمان تعمل عمل يعتبر ذنب جاري وبعد ما تموت يفضل يزود سيئاتك.









دافع الفنان كريم فهمي عن الفنان يوسف الشريف خاصة بعد تصريحاته عن تجنبه ملامسة النساء وهجوم رواد مواقع التواصل عليه.









ونشر كريم صورة لـ"يوسف" عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "الراجل ده انا بحبه وبحترمه في العموم، مخلص ومجتهد، وحر في رأيه، ويحترم، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية".









هاجم المخرج الكبير مجدي أحمد علي الفنان يوسف الشريف، بسبب تصريحاته في أحد البرامج التلفزيونية بأنه يرفض ملامسة الفنانات في اعماله الفنية، ويشترط ذلك في العقود.









وكتب مجدي أحمد علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مكنتش عايز أتكلم في الموضوع لكن استفزني الكلام عن حرية الرأي والتعبير..تعبير ايه انت ممثل ..جزء من عمل فنى له قواعد وأسس أهمها انه التمثيل مش واقع وإنما حالة للتأثير في مشاهد".









وأضاف: "الكلام كده بقى شبه كلام المشايخ اللي قالوا ان الجواز السينمائي جواز صحيح شرعا ..وبعدين انت ممثل خاضع لشروط العمل الفني ليس من حقك فرض شروط من خارجه اذا كان من حقك اصلا أن تتدخل في عمل من صلب مهنة المؤلف والمخرج مبدعي العمل الاصليين".







