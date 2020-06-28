محمد جاد: الإسعاف صفر من غير المُسعف

قال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، إن الدولة تدعم هيئة الاسعاف بشكل كبير، موضحا أن وزارة الصحة تعمل على تحديث الهيئة للارتقاء بالخدمة الاسعافية.





وتابع محمد جاد، في حواره عبر "سكايب" في برنامج "صباحك مصري" على قناة "إم بي سي مصر2"، ان سيارة الاسعاف تساوى صفر من غير رجل الاسعاف.





وأضاف أن اهم ما يتعلمه العامل سواء في جائحة كورونا او غيرها من ايام العمل الطبيعية ان يحافظ علي صحته وحمايته الشخصية، واتخاذ كل الاجراءات التي تحميه، وهو الدرس الاول الذي يتعلمه المسعف "حمايتك الشخصية اولا".





واوضح انه يجب على المسعف ارتداء المستلزمات الطبية للوقاية أثناء نقل مصابي كورونا، مشيرً الى ان المستلزمات الطبية للمسعفين المستخدمة يتم التخلص منها في كيس احمر ويندرج تحت النفايات الخطرة.





ولفت رئيس هيئة الاسعاف، الى انه يتم توزيع عربات الاسعاف على الطرق الرئيسية والكبرى على مسافة 25 كليو ولكن على الجانبين، وهذا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للطرق، ويتم اتباع المعايير الدولية لتأمين الطرق الجديدة والرئيسية.



