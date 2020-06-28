AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد جاد: الإسعاف صفر من غير المُسعف

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:34 م
الاسعاف صفر من غير
الاسعاف صفر من غير المسعف
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، إن الدولة تدعم هيئة الاسعاف بشكل كبير، موضحا أن وزارة الصحة تعمل على تحديث الهيئة للارتقاء بالخدمة الاسعافية.

وتابع محمد جاد، في حواره عبر "سكايب" في برنامج "صباحك مصري" على قناة "إم بي سي مصر2"، ان سيارة الاسعاف تساوى صفر من غير رجل الاسعاف.

وأضاف أن اهم ما يتعلمه العامل سواء في جائحة كورونا او غيرها من ايام العمل الطبيعية ان يحافظ علي صحته وحمايته الشخصية، واتخاذ كل الاجراءات التي تحميه، وهو الدرس الاول الذي يتعلمه المسعف "حمايتك الشخصية اولا".

واوضح انه يجب على المسعف ارتداء المستلزمات الطبية للوقاية أثناء نقل مصابي كورونا، مشيرً الى ان المستلزمات الطبية للمسعفين المستخدمة يتم التخلص منها في كيس احمر ويندرج تحت النفايات الخطرة.

ولفت رئيس هيئة الاسعاف، الى انه يتم توزيع عربات الاسعاف على الطرق الرئيسية والكبرى على مسافة 25 كليو ولكن على الجانبين، وهذا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للطرق، ويتم اتباع المعايير الدولية لتأمين الطرق الجديدة والرئيسية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في حتة تانية.. دبي توفر أول كبسولة نقل من نوعها لمرضى كورونا

رئيس هيئة الإسعاف: 33 إصابة وحالة وفاة بين المسعفين بسبب كورونا | فيديو

البيئة: ندرس فرض عقوبات على مخالفي التخلص الآمن من الكمامات

الإسعاف: حالات كورونا بين العاملين في الهيئة وصلت إلى 85

الإسعاف: لدينا 3 حالات وفاة بين صفوفنا ونتعامل مع مصابى كورونا باحترافية..فيديو

50 عربية لـ كورونا.. رئيس هيئة الإسعاف: الناس كانت خايفة مننا

ترشيحاتنا

موجة ثانية من كورونا .. الصين تفرض الحجر الصحي على نصف مليون مواطن في بكين

ماذا أفعل عندما يوسوس لي الشيطان.. علي جمعة يجيب بكلمتين

مدينة سعودية تسجل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا

بعد رفضه ملامسة الفنانات.. رد ناري من صبري فواز على تصريحات يوسف الشريف

هل على المال المودع فى البنك لتعيش منه زكاة؟ الإفتاء توضح

لقاء الخميسي: إصابة عبد المنصف بفيروس كورونا خبر مضروب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسارتها 30 كيلو من وزنها.. اديل تستعرض رشاقتها.. صور

بعد 60 عاما على الاستقلال.. انتفاضة قومية كتبت نهاية الاستعمار الفرنسي فى مدغشقر

استعيدي رشاقتك .. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن