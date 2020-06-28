بعد 10 أيام .. شفاء مدير مستشفى دكرنس العام عقب إصابته بكورونا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن شفاء الدكتور علاء حبيب مدير مستشفى دكرنس العام⁦ بعد 10 أيام من إصابته وخضوعه للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وظهور نتائج التحاليل سلبية نتيجة العلاج وشفاؤه التام.





وأضاف "مكى" أن ما نراه من إصابات متكررة بين أبطال الجيش الأبيض هو نتيجة تضحياتهم الرائعه وحرصهم على أداء عملهم مهما كلفهم ذلك متمنيا هو وجميع العاملين بصحة الدقهلية بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل لهم ولجميع مصابي الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بقطاع الصحة.





وأشار إلى أن أبطال الجيش الأبيض يقومون بدور مهم جدا في خدمة المرضى ورعايتهم سواء في مستشفيات الفرز أو العزل أو الحالات المعزولة منزليا.



