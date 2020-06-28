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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يتفقد هيلتون الإسكندرية "جرين بلازا".. صور

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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محمد الإسكندراني
زارّ، الدكتور خالد العناني - وزير السياحة والآثار، والوفد المرافق له، فندق هيلتون الإسكندرية "جرين بلازا"، خلال جولته التفقدية لزيادة عدد من الفنادق والمزارات السياحية في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد حصوله على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، والتي تتماشي مع متطلبات وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، في إطار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
 
وكان في استقباله، أحمد سلامة - مدير عام هيلتون "جرين بلازا، وكينجز رانش"، حيث تم قياس درجة حرارة الوزير، بمجرد وصوله لمدخل الفندق، وبعدها استخدم مُعقم اليدين، ليقوم بجولة تفقدية في أرجاء الفندق، فقد اطلع على منصة، وصالة الاستقبال، والمطعم، والعيادة الطبية، ضمن الوقوف على أعمال تنفيذ ضوابط السلامة الصحية، التي أقرتها الوزارة، والإجراءات الوقائية التي تتخذها الفنادق؛ للحصول على شهادة السلامة الصحية للتشغيل.
 
وأشاد الوزير، بالإجراءات التي اتخذتها إدارة فندق هيلتون الإسكندرية "جرين بلازا"، وذلك بعد أن تفقد الإجراءات الوقائية التي يتبعها، منذ دخول الضيف من باب الفندق، وإجراءات تطهير الأمتعة، وقياس درجات حرارة الضيوف، وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال، والبهو، وإجراءات التسكين، ومنطقة المطاعم، والمطابخ، والبرجولات، وحمامات السباحة، والممرات الداخلية، والعيادات الطبية، وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.
 
والجدير بالذكر أن فندق هيلتون "جرين بلازا" عمره 18 عامًا، ويضم 350 غرفة، وحمام سباحه، مركز صحي "سبا"، وقاعات اجتماعات، ومؤتمرات، ويقع داخل مُجمع "جرين بلازا - الترفيهي والتجاري" في منطقة سموحة، الذي يضم 400 متجر تجاري لمختلف الأغراض، والعلامات الشهيرة، والعالمية، ويتوافر حولها كافة الخدمات، والمرافق، وسينما، ومنطقة ملاهي، ولأند سكيب، وجراجات.
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