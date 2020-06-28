بـ 8 ملايين ساعة تعليم.. السعودية تكشف تفاصيل خطتها التعليمية لمواجهة كورونا

كشف وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، عن الإجراءات التي اتخذتها الممكلة لضمان استمرارية التعليم في ظل جائجة كوورنا.





وقال آل الشيخ إنه تم تطبيق حلول وآليات التعليم عن بُعد في جميع أنحاء البلاد، ودعم محتوى تدريسي مكون من 8 ملايين ساعة لتعليم الطلاب، بالإضافة إلى ملايين محتوى رقمي، و3.5 مليون فصل دراسي افتراضي.





واستعرض وزير التعليم حجم التفاعل الذي حدث على القنوات التعليمية للطلاب، والتي سجلت أكثر من 53 مليون زيارة حتى الآن، وتسجيل قناة "عين" التعليمية مشاهدات كبيرة على منصة يوتيوب بلغت نحو 61 مليون مشاهدة لدروسها.





وأوضح آل الشيخ أن حلول التعليم عن بعد، تضمنت شرحًا لجميع المناهج الدراسية، بدءًا من مراحل الطفولة المبكرة، ومرورًا بكافة المراحل الدراسية التي تليها، إلى خريجي المراحل الأخيرة من التعليم.



