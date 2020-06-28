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سيارات

شاهد| كأنك في حمام السباحة.. سيارة الجاكوزي المناسبة للصيف

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:59 م
شاهد| كأنك في حمام
شاهد| كأنك في حمام السباحة.. سيارة الجاكوزي المناسبة للصيف
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منة الله عبد الحميد
في ظل الطقس الحار وأثناء القيادة، يتخيل السائق نفسه وهو يسبح في حمام السباحة للتخلص من درجات الحرارة العالية، ولكن هل تخيلت يومًا أن تستقل سيارة داخل حمام السباحة أثناء التمتع بأشعة الشمس الذهبية؟ لا يوجد شيء مستحيل، عالم السيارات مليء بالغرائب والطرائف التي لا يمكن تخيلها أو توقعها. 


يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز المعلومات حول سيارة الجاكوزي الفريدة من نوعها.. 


سيارة زرقاء كبيرة الحجم بها مياه تصل إلى المنتصف وعجلة قيادة مميزة بلا مقاعد أمامية أو خلفية وبها «جاكوزي» كبير للاسترخاء والراحة بداخلها. 
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تمتلك سيارة الجاكوزي جوًا مميزًا فهي تجمع بين الفكاهة والرفاهية في آن واحد، اخترع هذه السيارة طالبان سعيا لاختراع أسرع سيارة مائية في العالم، فقاما بشراء سيارة كاديلاك مستعملة فقط بـ800 دولار أمريكي، وأعادا تصنيعها بتعديل هيكلها الخارجي، وقد صمما الجاكوزي من ألياف الزجاج، بل وجعلا من حقيبة السيارة مخزنا لأدوات الجاكوزي.
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للتمتع وإضفاء الرفاهية والراحة أثناء القيادة، وبالفعل نجحت التجربة ونالت إعجاب الكثير لفكرتها المميزة.
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