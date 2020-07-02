فيديوجراف.. عمرو الليثي أنهى علاقته بـ قناة النهار لهذا السبب

أعلن الإعلامى الدكتور عمرو ممدوح فؤاد الليثي الكناني، والمعروف بـ عمرو الليثي، رئيس شبكة قنوات "النهار" ومقدم برنامج "واحد من الناس"، انتهاء علاقته بقناة "النهار" التي كان يترأسها.

وقال عمرو الليثي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أعلن انتهاء علاقتي بقناة النهار وأبلغت محاميّ الأستاذ طارق بإبلاغ إدارة القناة اعتذاري عن عدم الاستمرار في العمل كرئيس للشبكة أو كمقدم برامج بها".





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ولمزيد من التفاصيل حول إنهاء علاقة عمرو الليثي بـ قناة النهار لهذا السبب، شاهد الفيديو جراف التالى.