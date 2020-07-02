AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. عمرو الليثي أنهى علاقته بـ قناة النهار لهذا السبب

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:05 ص
عمرو الليثي
عمرو الليثي
Advertisements
حمادة خطاب - إعداد: ايمان عبداللطيف

أعلن الإعلامى الدكتور عمرو ممدوح فؤاد الليثي الكناني، والمعروف بـ عمرو الليثي، رئيس شبكة قنوات "النهار" ومقدم برنامج "واحد من الناس"، انتهاء علاقته بقناة "النهار" التي كان يترأسها.                                            

 

وقال عمرو الليثي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أعلن انتهاء علاقتي بقناة النهار وأبلغت محاميّ الأستاذ طارق بإبلاغ إدارة القناة اعتذاري عن عدم الاستمرار في العمل كرئيس للشبكة أو كمقدم برامج بها".


اقرأ أيضا:

ولمزيد من التفاصيل حول إنهاء علاقة عمرو الليثي بـ قناة النهار لهذا السبب، شاهد الفيديو جراف التالى.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أجرأ تصريحات أسامة الشيخ مع الجريئة: ما جاملتش حد.. وأبرز وجوه إخوانية إرهابية التقاها في السجن | فيديو

محمد عمرو الليثي: بدأت في التمثيل منذ الصغر وشاهدت أعمال جدي

بعد تقنين أوضاعهن.. انتهاء أزمة مذيعات «النهار» وعودتهن للظهور على الشاشة

فيديو جراف.. محمد رمضان يجسد شخصية أحمد زكي

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

عمرو الليثي يغادر النهار بعد طفرة كبيرة من البرامج المتميزة والنجوم

ترشيحاتنا

كيف يحاسبنا الله؟.. علي جمعة يجيب

أهم الأخبار.. قرار عاجل من مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة.. إثيوبيا تشتعل.. وانخفاض كبير في أسعار الذهب

أخبار التوك شو.. بندق العبيط يبكي على الهواء.. وتعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الإرهابي خالد عبد الله.. والكهرباء توجه عدة نصائح للمواطنين قبل العمل بالأسعار الجديدة

كوتينيو كلمة السر.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح أو ساديو ماني

السيسى يصدق على إصدار قانون مجلس الشيوخ

عمدة ليفربول: محمد صلاح عمدة المدينة المقبل

AdvertisementS

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

أخبار الرياضة.. أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من استكمال الدوري

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

الإقعاء طريقة جلوس نهى الرسول عنها في الصلاة

أخبار التوك شو.. بندق العبيط يبكي على الهواء.. وتعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الإرهابي خالد عبد الله.. والكهرباء توجه عدة نصائح للمواطنين قبل العمل بالأسعار الجديدة

السيسى يصدق على إصدار قانون مجلس الشيوخ

أنواع الحشرات التي يجوز قتلها.. وحكم التخلص من النحل والنمل؟ الإفتاء توضح

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات امتحان الأحياء والإستاتيكا والفلسفة إلى لجان الثانوية العامة

بعد هجومه على يوسف الشريف.. إغلاق حساب خالد سرحان على فيسبوك.. تفاصيل

قرار جمهوري بندب قاضيين لمنصب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

ليفربول ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور

هل بوابات التعقيم تحمي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري يجيب