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تعليم

الفولي وكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:20 م
تعليم السويس
تعليم السويس
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حسن غنيمة
قرر وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي، ندب الدكتور محمود الفولي وكيل مديرية التعليم في الجيزة ، للعمل كوكيل أول وزارة التعليم بمحافظة السويس خلفا  لوكيل الوزارة الذي بلغ سن المعاش بالمحافظة .

وكان الفولي قد تمً ندبه لمحافظة المنوفية منذ اسبوعين قبل أن يؤجل تنفيذ القرار لما بعد انتهاء الثانوية العامة.

تدرج الفولي بعدد من المناصب القيادية في محافظة الجيزة من بينها مديرا لادارات جنوب الجيزة التعليمية وبولاق الدكرور والشيخ زايد ، قبل ان يعمل كوكيل لمديرية التعليم بالجيزة.

 حصل الفولي علي درجة الماجستير من كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة القاهرة.
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