مع الاخذ فى الاعتبار "موجة ثانية".. اتحاد التأمين يدرس تأثير فيروس كورونا على القطاع





واوضح التقرير التداعيات الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا، والتأثير المالي لـفيروس كورونا على شركات التأمين وإعادة التأمين، ولتأثير واسع المدى على التأمين، والتأثير الدقيق على قطاع التأمين على الممتلكات، وتأمينات الحياة.



وأضاف التقرير أن البيانات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي وصفت الوضع الحالي بـمواجهة عدم اليقين غير العادي لعمق هذه الأزمة ومدتها الزمنية.



وتوقع صندوق النقد الدولي، يناير الماضى نموا إيجابيا في دخل الفرد في أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في عام، لكن انقلب هذا الرقم رأسًا على عقب، حيث يتوقع الآن أن أكثر من 170 دولة سوف تشهد انخفاضا فى دخل الفرد هذا العام 2020.



وذكر الاتحاد المصري للتأمين، أنه يمكن اعتبار ما حدث جراء جائحة كورونا، إنذار تحذيري لما قد يحدث فى الفترة المقبلة لاتخاذ اللازم والبدء فى التفكير فى آليات للحد من العواقب الموجودة والتى قد تنشأ عن تفشي وباء كورونا.



شدد الاتحاد في تقريره على التفكير فى تغيير استراتيجات الاكتتاب والاستثمار وادارة المخاطر والتسعير، وذلك للخروج من الازمة الحالية بأقل التكاليف، بالاضافة الى انه يجب النظر فى احتمالية حدوث موجات جديدة إضافية من عدوى وباء كورونا، مع الأخذ في الاعتبار التسعير والاكتتاب لتجديدات 2020 و2021.



وحث الاتحاد الشركات بالاهتمام بالاصدار الالكترونى للوثائق وتصميم الوثائق بما يناسب احتياجات العملاء حاليا فى ظل التغيرات الناشئة وفى نفس الوقت لا يعرض شركات التأمين لتعويضات لا تقدر على تكبدها.



وأشار إلى الاتحاد المصري للتأمين إلى أن خطته تضمنت اعداد استراتيجية للإصدار الالكتروني لسوق التأمين المصري من خلال كل اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين والخبرات على مستوي السوق المحلي والاقليمي، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة للتوزيع والتحصيل وسداد التعويضات الكترونيًا عبر التطبيقات المختلفة بهدف تطوير السوق ومساعدته على التحول الرقمي والوصول لعملاء جدد.



وأشار الاتحاد في تقريره له الى تأثير تفشي وباء فيروس كورونا على صناعة التأمين وإعادة التأمين، ومن المهم تقديم تقييم للمشهد الحالي بعد مرور عدة أشهر وأفضل طريقة للتخطيط لتخطى هذه المرحلة خلال الأسابيع والأشهر القادمة.واوضح التقرير التداعيات الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا، والتأثير المالي لـفيروس كورونا على شركات التأمين وإعادة التأمين، ولتأثير واسع المدى على التأمين، والتأثير الدقيق على قطاع التأمين على الممتلكات، وتأمينات الحياة.وأضاف التقرير أن البيانات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي وصفت الوضع الحالي بـمواجهة عدم اليقين غير العادي لعمق هذه الأزمة ومدتها الزمنية.وتوقع صندوق النقد الدولي، يناير الماضى نموا إيجابيا في دخل الفرد في أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في عام، لكن انقلب هذا الرقم رأسًا على عقب، حيث يتوقع الآن أن أكثر من 170 دولة سوف تشهد انخفاضا فى دخل الفرد هذا العام 2020.وذكر الاتحاد المصري للتأمين، أنه يمكن اعتبار ما حدث جراء جائحة كورونا، إنذار تحذيري لما قد يحدث فى الفترة المقبلة لاتخاذ اللازم والبدء فى التفكير فى آليات للحد من العواقب الموجودة والتى قد تنشأ عن تفشي وباء كورونا.شدد الاتحاد في تقريره على التفكير فى تغيير استراتيجات الاكتتاب والاستثمار وادارة المخاطر والتسعير، وذلك للخروج من الازمة الحالية بأقل التكاليف، بالاضافة الى انه يجب النظر فى احتمالية حدوث موجات جديدة إضافية من عدوى وباء كورونا، مع الأخذ في الاعتبار التسعير والاكتتاب لتجديدات 2020 و2021.وحث الاتحاد الشركات بالاهتمام بالاصدار الالكترونى للوثائق وتصميم الوثائق بما يناسب احتياجات العملاء حاليا فى ظل التغيرات الناشئة وفى نفس الوقت لا يعرض شركات التأمين لتعويضات لا تقدر على تكبدها.وأشار إلى الاتحاد المصري للتأمين إلى أن خطته تضمنت اعداد استراتيجية للإصدار الالكتروني لسوق التأمين المصري من خلال كل اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين والخبرات على مستوي السوق المحلي والاقليمي، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة للتوزيع والتحصيل وسداد التعويضات الكترونيًا عبر التطبيقات المختلفة بهدف تطوير السوق ومساعدته على التحول الرقمي والوصول لعملاء جدد.

تابع" اللجنة العامة لاعادة التأمين تعمل على دراسة أي تغيرات متوقعه قد تطرأ على عقود إعادة التأمين جراء تأثيرات فيروس كورونا المتوقعة على عقود إعادة التأمين".