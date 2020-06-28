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رياضة

شوقي غريب: عودة الدوري لن تؤثر سلبيا على منتخبات مصر.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:29 م
شوقي غريب
شوقي غريب
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عمرو ابوبكر
كشف شوقي غريب عن تفاصيل اجتماع المديرين الفنيين الذي عقد اليوم، والقواعد التي التوصل إليها بجماع الآراء.

وقال غريب خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبوون، إن تنظيم جدول الدوري سيكون مرتبطاََ بمواعيد المباريات التي سيضعها الاتحاد الإفريقي لمسابقاته.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي سيعلن عن جدول مباريات الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية يوم الثلاثاء القادم.

وأكد غريب أنه، اتفق مع حسام البدري على تنظيم معسكرات المنتخب الأول والأولمبي في توقيت واحد معناََ لإحداث خلل للجنة المسابقات.

وتابع: بعد وضع الأسس بتنظيم جيد لن يؤثر الدوري الممتاز ومبارياته على منتخب مصر الأول او الأولمبي. 

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