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محافظات

إيبارشية إسنا وأرمنت تقرر فتح الكنائس غدا

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:16 م
إيبارشية إسنا وأرمنت
إيبارشية إسنا وأرمنت تقرر فتح كنائسها ...غدا
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شمس يونس
اعلنت إيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس بمحافظة الأقصر، فى بيان لها اليوم الأحد ، انه تحت رعاية الأنبا يواقيم الأسقف العام للإيبارشية، ستبدأ القداسات اليوميه من يوم غد الساعه 6 صباحًا بكنائس الإيبارشية .

ياتى ذلك  بعد إغلاق أكثر من 3 أشهر، بسبب الإجراءات الوقائية لمنع فيروس كورونا المستجد" كوفيد – 19 "

وأشارت  إلى توقف القداسات بالكنائس يومي الجمعة والأحد، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية بكل جدية وقياس درجة الحرارة علي جميع المترددين للدخول للكنيسة .

وأيضًا إلتزام جميع الحاضرين بالأجراءات الاحترازية الصحية من كمامة وكحول وإحضار زجاجه مياه خاصة بكل شخص،  مع االتباعد الإجتماعى والانصراف مباشر بعد أنتهاء صلوات القداس .


واكد القمص متاؤس زخاري راعى كنيسة الأم دولاجي  بمركز اسنا عودة صلوات القداس بحضور عدد لا يتجاوز 25% من سعة الكنيسة، مع فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية وذلك منعا من انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد – 19 "


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