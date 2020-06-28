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توك شو

رسالة شديدة اللهجة من أحمد موسى لـ محمد ناصر على الهواء..شاهد

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الداخلية قامت بتطوير وتحديث أقسام الشرطة فس الشكل والمضمون.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الإرهابي الهارب محمد ناصر خرج ليقول هل صدفة أن تجديد أقسام الشرطة بعلم إسرائيل، طيب الغبي نفسه ظهر وهو يرتدي أزرق وأبيض يعني علم إسرائيل»، معلقا «هل هذا يعقل لقد وصلوا إلى مرحلة الجنون».

وتابع «دول حافظين مش فاهمين وبيرددوا زي البغبغان»، موجها حديثة للإرهابي محمد ناصر «أنت غبي يابني، بنفس المنطق بتاعك أنت لابس علم إسرائيل».

وأضاف «الداخلية شعارها لو أزرق طوال تاريخها، والبوكس اللي الإخوان بيركوبها وهما رايحين السجن أزرق».

وعرض موسى صورة لأردوغان وهو يجلس أمام العلم الإسرائيلي قائلا: «أردوغان ومن يعملون معه أغبياء».

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