دفاع البرلمان: ثورة 30 يونيو أخرجت مصر من نفق مظلم الى دولة واعدة

قال يحيي الكدوانى عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو أخرجت مصر من نفق مظلم الى دولة واعدة لها كيان مستفر بعيده عن الخراب والفشل.









وأكد الكدوانى لـ"صدى البلد"، أن مصر شهدت فى حكم الجماعة الإرهابية مخطط غاشم تقوده الجماعة من اجل السيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة دون النظر الى أي قوانين او كرامة للشعب، لافتًا الى أن ثورة 30 يونيو أيضا كان لها فضل كبير فى عدم تحويل مصر الى الدول الغير مستقرة مثل ليبيا وسوريا والعراق وغيرها من الدول التى تشهد نزاعات مختلفة.





وأوضح النائب، أن بفضل عزيمة الشعب والجيش الحر استطاعت مصر أن تخرج من المستنقع والمؤامرة الى استعادة فرض الامن والاستقرار وحماية الأمن القومى ومحاربة الارهاب والبناء وتحسين الاقتصاد وغيرها من الانجازات التى تمت خلال الفترة المقبلة وذلك بشهادة المنظمات الدولية العالمية.





الجريدة الرسمية نشرت فى عددها الصادر امس قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1250 لسنة 2020 بكون يوم الخميس الموافق 2 من يوليو عام 2020 إجازة رسمية بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 30 من يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو عام 2020. وجدير بالذكر أن



