الإنتاج الحربي: عدم التزام المهنية سبب شائعة باسم مرسي .. فيديو

أكد أشرف عامر رئيس نادي الانتاج الحربي أن عدم التزام المهنية سبب شائعة اصابة باسم مرسي بكورونا مؤكدا أن يجب على الجميع تحري الدقة قبل تناول مثل هذه الأخبار.





وقال عامر في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على فضائية صدى البلد إلى أن مسحة اللاعبين ظهرت صباح اليوم وجميعها سلبية ولم يعاني أي لاعب أو الجهاز الفني من أي شيء.





وأضاف ان باسم شاركك بقوة في تدريبات اليوم برفقة زملائه ويستعد جيدا لعودة الدوري خلال الفترة المقبلة.





وأتم أن لايوجد فاكس رسمي من الوداد المغربي لضم باسم مرسي خلال الفترة الحالية كما تردد



