نجم الأهلي السابق: طارق حامد أفضل لاعب خط وسط في مصر.. فيديو

أكد رمزي صالح، حارس مرمي الأهلي السابق، أن طارق حامد، أفضل لاعب خط وسط في الدوري خلال الفترة الحالية.





وقال "صالح"، في تصريحات متلفزة مع الإعلامي محمد فاروق على برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" ، إن "طارق حامد من أفضل لاعبي خط الوسط؛ بسبب إمكانياته البدنية التى يمتلكها، إلى جانب روحه التى يلعب بها مع الزمالك، إضافةً أنه يعمل على تطوير مستواه مع القلعة البيضاء".

وأضاف "طارق حامد كان يعيبه فى سموحة ارتكاب الأخطاء ضد اللاعبين، ولكنه طوّر مستواه مع الزمالك، ويوجد لاعبون مميزون فى خط الوسط مثل نبيل عماد دونجا".





وتوج طارق حامد بالعديد من البطولات مع نادي الزمالك منذ انتقاله من نادي سموحة 2014.



