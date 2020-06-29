لماذا حركت الدولة الإجازات للخميس؟.. متحدث الوزراء يكشف السبب.. فيديو

علق المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، على قرار تحريك الإجازات بمنتصف الأسبوع ليوم الخميس، قائلا "بداية لتطبيق توجه جديد من الحكومة".





وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "ten"، مساء أمس الأحد، أن "إجازة منتصف الأسبوع سيتم ترحيلها لنهاية الأسبوع وتحديدا يوم الخميس".





وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أنه "هيكون بداية ويعطي فرصة للمواطنين من الاستفادة من إجازة كبيرة وخاصة قاطني المحافظات".





وفي السياق نفسه، أشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إلى أن هذا القرار لن يؤثر على امتحانات الثانوية وستتم في موعدها، مؤكدا أن إجازات الأعياد لن يتم تأجيلها لنهاية الأسبوع.