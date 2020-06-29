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رياضة

تلقيت عروضا من أندية جماهيرية.. عبد المنصف: أخفيت على أسرتي الحالة المصابة بـ كورونا في دجلة.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:03 ص
محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف
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حسن العمدة
كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، أنه أخفى على أسرته الحالة المصابة بفيروس كورونا في فريق وادي دجلة.

قال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "جميع المحيطين بي شعروا بالقلق بعدما نشر الحساب المزيف إصابتي بفيروس كورونا".

وتابع أن البعض ربط بين ظهور حالة إيجابية في دجلة وبين أننه مصاب، موضحًا أنه بحالة جيدة ولا يعاني من أي شئ.

وأضاف ، أنه تلقى عروضا من أندية جماهيرية ، وليس الاتحاد السكندري، وعقدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأكمل: "احب عملي للغاية، وإذا لم اتمرن يوما فأبحث عن چيم أو أتدرب بحديقة المنزل".

وأتم: "الموضوع ليس بالعمر، ولكن طول ما أقدر على العطاء سأستمر حتى اقدم كل ما لدي".
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