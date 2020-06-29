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رياضة

فرج عامر: جميع نتائج مسحات لاعبي سموحة سلبية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن نتائج تحليل المسحة الثانية لاعبى الفريق استعدادا لعودة الدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": جميع المسحات التي تمت أمس لفريق سموحة والجهاز الفني والاداري والطبي الخاصة بڤيروس كورونا كوفيد 19 نتيجتها سلبية.

وحرص المهندس محمد فرج عامر على حضور المران الأول لنادي سموحة ومؤازرة اللاعبين استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق سابق أكد المهندس فرج عامر تأييد قرار الدولة باستئناف النشاط الرياضي من جديد عقب توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.



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