AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أطلقت عليها ثورة سيدات مصر.. مايا مرسي تتحدث عن دور المرأة في ثورة 30 يونيو.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:01 ص
مايا مرسي
مايا مرسي
Advertisements
محمد حليم قنديل

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها تطلق على ثورة 30 يونيو "ثورة سيدات مصر" لانها ثورة قامت فيها السيدات بالمطالبة برحيل نظام لم يحمي حقوقهن.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن هذا العصر يكون ذهبي بالنسبة للمرأة لما أكتسبته من حقوق ومكتسبات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة, أن هذا العصر مقتنع أن المرأة المصرية لها حق وحقوقها واجبه علي الجميع واحترامها واجب من الجميع لها.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي, أن المرأة كانت خط الدفاع الثالث في ثورة 30 يونيو, مضيفة أن المرأة استطاعت الوقوف بجانب الجيش بشجاعة وقوة بدون اي خوف لحماية بلدهم.

وأشارت إلي أن  القيادة السياسية تحترم المرأة المصرية وتقدم المرأة في المناصب القيادية الهامة حتي وصلت لمنصب مستشار رئيس الجمهورية ومحافظين ونواب محافظين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المرأة المصرية تاج على الرأس في عهد السيسي.. 6 أعوام من التقدم والتغييرات فى القوانين ومناصب قيادية لم تصل لها من قبل

مايا مرسي: الرئيس السيسي مكَّن المرأة وأعطاها حقوقها.. فيديو

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق حملة لطرق الأبواب في 20 محافظة

ترشيحاتنا

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبد العزيز

شاهد.. حلا شيحة تنشر صورة برفقة أبنائها الأربعة

بعد 4 أشهر في مستشفى العزل.. مديرة مستشفى العجمي وكيلا لمديرية الصحة بالإسكندرية

طائرات الجيش الليبي تقصف مواقع لمليشيا الوفاق

ريا أبي راشد تثير الجدل بشأن إجرائها عملية تجميل

الحكومة: ساعة محددة لإغلاق المحال والمقاهي بعد أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات