أطلقت عليها ثورة سيدات مصر.. مايا مرسي تتحدث عن دور المرأة في ثورة 30 يونيو.. فيديو

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها تطلق على ثورة 30 يونيو "ثورة سيدات مصر" لانها ثورة قامت فيها السيدات بالمطالبة برحيل نظام لم يحمي حقوقهن.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن هذا العصر يكون ذهبي بالنسبة للمرأة لما أكتسبته من حقوق ومكتسبات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة, أن هذا العصر مقتنع أن المرأة المصرية لها حق وحقوقها واجبه علي الجميع واحترامها واجب من الجميع لها.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي, أن المرأة كانت خط الدفاع الثالث في ثورة 30 يونيو, مضيفة أن المرأة استطاعت الوقوف بجانب الجيش بشجاعة وقوة بدون اي خوف لحماية بلدهم.

وأشارت إلي أن القيادة السياسية تحترم المرأة المصرية وتقدم المرأة في المناصب القيادية الهامة حتي وصلت لمنصب مستشار رئيس الجمهورية ومحافظين ونواب محافظين.