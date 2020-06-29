شاهد.. تعديل دودج تشالنجر هيلكات لتصبح بهذه القوة الإضافية.. فيديو

اعلنت شركة هينيسي الامريكية المخصصة لتعديل السيارات الفخمة ، عن نسختها المعدلة من السيدان القوية دودج تشالنجر هيلكات ، من خلال مقطع فيديو جديد على موقع اليوتيوب يوضح ما تم تعديله.

وقامت شركة هينيسي بتركيب سوبرتشارجد Magnuson وتُرجمت هذه التعديلات إلى أن أصبحت قوة المحرك 1,012 حصان و1,314 نيوتن.متر من عزم الدوران، وعند قياس القوة عند العجلات الخلفية، فإن السيارة حصلت على قوة 817 حصان و990 نيوتن.متر من عزم الدوران.

والجدير بالذكر، ان دودج تشارجر هيلكات تستمد قوتها من محرك V8 سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر بقوة 707 حصان وعزم دوران يبلغ 881 نيوتن.متر .

واستعرضت هينيسي أداء السيدان القوية خلال مقطع الفيديو، مؤكدة أنها يمكنها التسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 2.8 ثانية فقط، وقطع مسافة الربع ميل (400 متر) في 9.9 ثانية فقط بسرعة نهائية قدرها 227 كلم/سا.

وكانت سيارة تشارجر هيلكات الموجودة في مقطع الفيديو هي إصدار Widebody.