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رياضة

عمرو أنور: الأهلي يفاوض طاهر محمد طاهر بسبب تعثر المفاوضات لشراء رمضان صبحي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن الأهلي دخل في مفاوضات مع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، بسبب تعثر مفاوضات النادي الأهلي في صفقة شراء رمضان صبحي.
وأكد عمرو أنور في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي يسعى للتعاقد مع طاهر وعودة محمد شريف من إنبي ربما بسبب تعثر المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي".
وأوضح: "أما عن محمد شريف فهو لاعب جيد ورأيي أنه سيحقق نجاحات كبيرة مع الأهلي مستقبلا".

وقال مسئول بإدارة النادي إن الصفقة في حكم المنتهية للقلعة الحمراء في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع الناديين والأمور المالية.

كما سيتم التوصل فيها إلى حل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة في ظل تمسك اللاعب بالانتقال للأهلي بجانب رغبة محمود الخطيب في ضمه.

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