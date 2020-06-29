عمرو أنور: الأهلي يفاوض طاهر محمد طاهر بسبب تعثر المفاوضات لشراء رمضان صبحي

قال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن الأهلي دخل في مفاوضات مع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، بسبب تعثر مفاوضات النادي الأهلي في صفقة شراء رمضان صبحي.

وأكد عمرو أنور في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي يسعى للتعاقد مع طاهر وعودة محمد شريف من إنبي ربما بسبب تعثر المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي".