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رياضة

أوناجم يقضى عطلته الصيفية في ظل تعنت الزمالك لاستكمال الدوري

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:24 ص
اوناجم
اوناجم
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مصطفى كرم

نشر محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك، ثورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال قضاء عطلته الصيفية.

وظهر أوناجم بالصورة مع نجله في ظل توقف التدريبات بنادي الزمالك لاعتراضهم على استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب جائحة كورونا.

وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات .

وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا

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