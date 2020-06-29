في 6 أيام.. رئيس الهيئة الهندسية: هدمنا نفق العروبة خلال إجازة عيد الفطر.. فيديو

قال رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، إن محور الخليفة المأمون يربط طريق الإسماعيلية بجسر السويس بميدان الحجاز، ثم شارع النزهة وشارع الميرغنى ويصل روكسي، ويكمل حتى رمسيس أو جنوب القاهرة، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذه بحيث يحتوي على 4 حارات مرورية.





وأضاف رئيس الهيئة الهندسية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية، أنه تم تدشين 4 كبارى تم تنفيذه وتوسيع كوبرى، مشيرًا إلى أن كل الكباري في مصر الجديدة بها 3 حارات مرورية، منوهًا بان كوبرى شارع الثورة حل مشكلة 3 شوارع رئيسية.





وتابع أن كوبري العروبة تم تدشينه لفك الأزمة المرورية بتلك المنطقة وكان متقاطعًا مع طريق صلاح سالم ويكمل مع الميرغني حتى يصل إلى روكسي.





وأوضح أنه تم تنفيذ هدم نفق العروبة خلال إجازة عيد الفطر بدلًا من 21 يوما، مضيفًا بعد العيد كدسنا الكميات التى نستخدمها من أتربة أو تسليح للتربة وكل المعدات كانت موجودة وانطلقنا فور بدء إجازة العيد وكسرنا الحوائط الخرسانية من خلا لـ30 حفارا.





وأكمل حديثه قائلًا: "عملنا على مدار 24 ساعة وحسنا التربة وخلال 6 أيام انتهينا عن الأعمال بالكامل، ويوم الأحد بداية العمل بعد إجازة العيد انتهينا منه".