داليا زيادة: 30 يونيو أعادت الدولة تحت حماية الجيش المصري





وتابعت داليا زيادة في تصريح لـ" صدى البلد" : " أما الهدف الثالث فكان العبور بمصر إلى بر الأمان والمحافظة عليها من المصير الأسود الذي تعرضت له دول أخرى مرت بتجربة الربيع العربي في منطقتنا، ثم أنقلبت فيها الأحوال إلى مستعمرات إرهابية وحروب أهلية وقتل ودماء وتدمير، لكن بفضل ٣٠ يونيو عادت الدولة الوطنية لتقف من جديد تحت حماية الجيش المصري العظيم.



وقالت: " تأتي ذكرى ثورة ٣٠ يونيو هذا العام بينما مصر تمر بعدد من التحديات الصعبة، سياسية واقتصادية لتذكرنا بأن المصريين قادرين على فعل المستحيل، وأن في ظهورنا جيش قوي وحكيم قادر على العبور بهذا الشعب من كل الأزمات الصعبة التي مر وسيمر بها.



وأكدت أن التكهنات القوية التي انتشرت حول العالم قبل ثورة ٣٠ يونيو بأن الشعب المصري لن يقدر على عمل ثورة جديدة في غضون عامين فقط بعد ثورة يناير والأحداث الفوضوية التي تبعتها وأنهكت الشعب كثيرًا، خصوصًا انه انتشر في هذا الوقت مصطلح “حزب الكنبة” للإشارة إلى التراجع الواضح في نسبة إقبال المواطنين على التفاعل مع الأحداث السياسية بعد تنصيب مرسي، وتفسيري لذلك أن الشعب كان في حالة صدمة، فلم يكن أحد يتوقع أن يحكم مصر تنظيم إرهابي يرى الوطن مجرد حفنة من تراب، لكن سرعان ما استجمع الشعب قوته واتحد على قلب رجل واحد وخرج في ٣٠ يونيو محطمًا كل التوقعات.



وأضافت أن تأثير ثورة ٣٠ يونيو ما زال ممتدًا حتى اليوم رغم مرور سبع سنوات عليها، وأعني بذلك أن فكرة التوحد بين فئات الشعب المختلفة وبين الشعب والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المختلفة ما زالت هي المحرك الرئيسي لكل الأحداث السياسية الضخمة التي حدثت بعد ثورة ٣٠ يونيو، ومنها مثلًا تعديل الدستور وانتخاب الرئيس السيسي، ثم المشروعات التنموية وملحمة تكاتف الشعب والدولة في سنوات الإصلاح الاقتصادي الصعبة.



أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة ، أن ثورة ٣٠ يونيو حققت ثلاثة أهداف في غاية الأهمية، الأول كان توحيد صف الشعب بعد حالات أنقسام متكررة وممنهجة تعرض لها الشعب بعد ثورة يناير، فقد كانت أول مرة نسمع فيها مصطلحات مثل “الفلول” و”الثورجية” و”الدولجية” وهكذا، وهذه الانقسامات كانت سبب رئيسي في وصول الإسلاميين للحكم عبر المراوغة والتضليل، والهدف الثاني الذي نجحت ثورة ٣٠ يونيو في تحقيقه كان هو رآب الصدع بين قوات الشرطة وبين الشعب، فقد تعرضت الشرطة على مدار ثلاثة أعوام ما بين ٢٠١١ و ٢٠١٣ للكثير من الهجوم وكان المقصود خلق حالة من العداء بين الشرطة والشعب، لكن في ثورة ٣٠ يونيو رأينا الناس يحملون ضباط الشرطة على أكتافهم وكان الضباط جزء من النسيج الشعبي الذي نزل إلى الشوارع للثورة ضد الإخوان.