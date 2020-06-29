شوكولاتة سايحة لـ حسن شاكوش وعمر كمال تتخطى 14 مليون مشاهدة

حققت أغنية « شوكولاته سايحة جوه كيك »، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال 14 مليونا و190 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد طرحها في 4 يونيو الجاري.





واحتفل عمر كمال بتصدر المهرجان التريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق عمر كمال، على الصورة : "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند في كل الدول العربية".





الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.



