محطة المحسمة تحصد جائزة أفضل مشروع لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020

أعلنت منصة "كابيتال فاينانس إنترناشيونال" البريطانية، المتخصصة في مجال الاقتصاد والأعمال، حصول محطة المحسمة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية على جائزة أفضل مشروع عالمي لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020 .





وذكرت لجنة تحكيم الجائزة إن مشروع المحسمة، الذي افتتحه في شهر أبريل الماضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعد أكبر مشروع من نوعه عالميا، حيث تبلغ سعته اليومية من المياه مليون متر مكعب، كما أن المحطة المقامة على مساحة 42 ألف مربع بمحافظة الإسماعيلية تسهم في الحفاظ على موارد المياه الطبيعية من خلال استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة كحل بديل ومستدام لتلبية احتياجات الري ل70 ألف فدان في سيناء، فضلا عن الحفاظ على البيئة الطبيعية في بحيرة التمساح غرب قناة السويس والإنتاج السمكي بالبحيرة التي كان يتم التخلص من مياه الصرف فيها طوال السنوات الماضية.









وكان مشروع محطة المحسمة قد حاز على جائزة أفضل مشروع للبنية الأساسية لعام 2019 في الشرق الأوسط “Construction Innovation Awards 2019” كما رشح المشروع ضمن القائمة المنتقاة للمشروعات المتميزة لجائزة "أفضل مشروع عالمي لمعالجة وإعادة تدوير واستخدام مياه الصرف" ضمن جوائز Global Water Awards العالمية والأهم في مجال المياه والتي سوف تعلن عن الفائزين خلال القمة العالمية للمياه في إسبانيا-بعد مرور أزمة جائحة COVID-19 العالمية.



