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بعد تطوير طريق السويس.. الهيئة الهندسية: الوصول للعاصمة الإدارية في 13 دقيقة.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:27 م
اللواء ايهاب الفار،
اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة
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آيات أحمد
قال اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إنه تم تدشين محور الفريق ابراهيم العرابى ويسمى محور الطوارئ وتم تنفيذه موازيا لطريق الاسماعيلية ويربط جسر السويس بطريق القاهرة بلبيس الصحراوى وكان بها حجم مهول من القمامة والكسر، لافتًا إلى انه تم تدشين 5 كباري، و3 أنفاق.


وأضاف ايهاب الفار خلال كلمته بافتتاح المشروعات الجديدة،  أن معظم المواطنين الساكنين فى اتجاه شرق القاهرة كانوا يعانون من ازدحام شارع الثورة، لذلك حررنا شارع الثورة لتسهيل المرور وجعلناه اتجاه واحد.


وأشار إلى أنه بعد تحرير شارع الثورة أصبح الوصول للعاصمة الجديدة او الشروق فى وقت قياسي لا يتعدى الـ13 دقيقة، موضحًا ان طريق السويس كان فيه اكثر من مشكلة .


وتابع أن اول المشكلات هى أن  اسوار الوحدات العسكرية كانت ملتصقة بالطريق بالاضافة الى وحدات الضغط العالى التى كانت موجودة ، مشيرًا إلى أنه تم الغاء الهوائيات ونزولها فى الأرض وهدم اسوار القوات المسلحة بالكامل وعملنا ردود 25 متر وفتح المحور واستطعنا تطوير طريق السويس.



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