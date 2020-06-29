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مرأة

أحدثهن ريا أبي راشد | بين النجاح والفشل.. نجمات خضعن لعمليات تجميل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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رنا عصمت

أثارت الاعلامية ريا أبى راشد  الجدل حولها عبر السوشيال ميديا بعد أن نشرت مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وأظهرت تغيرا كبيرا فى ملامح وجهها مما أدى إلى تساؤل العديد من رواد مواقع التواصل حول حقيقة خضوعها لعملية تجميل.


نرصد  بعض النجمات اللاتي أثرن الجدل حول خضوعهن لعمليات التجميل منهن من حصل على عمليات تجميل ناجحة والبعض الآخر فشل.

 

 نوال الزغبى:


أثارت النجمة الذهبية،  نوال الزغبى، الجدل حولها عبر السوشيال ميديا بعد أن نشرت مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وأظهرت تغيرا كبيرا فى ملامح وجهها 


 

 حلا شيحة:


أعلنت الفنانة حلا شيحة عن خضوعها لعملية تجميل لأنفها لأن شكلها كان يضايقها في السابق، وذلك خلال لقائها في برنامج "MBC Trending".

 

الراقصة دينا:


ظهرت الفنانة دينا مؤخرا فى لقاء لها مع برنامج "عرب وود" حيث كشفت لأول مرة عن سبب خضوعها لعملية تجميل خلال الفترة الماضية، حيث قررت دينا أن تتحدث للمرة الأولى عن هذا الأمر بعد أن ظهرت بشكل مختلف تماما لوجهها، وتحديدا أنفها.


 

اليسا:


أجرت الفنانة اللبنانية إليسا عملية تجميل بسيطة لازالة الفيلر بشفتيها الذي تسبب في اعوجاجها بشكل كبير، وتبين ذلك في صورة جديدة جمعتها باصدقائها تداولت على السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية.



وكانت إليسا اعترفت من قبل في احدى الجلسات النقاشية بالأردن: "أنا بتعرض للتنمر.. والناس اللي بتسخر من فمي أو أي شيء آخر لا يؤثرون فيَّ نهائيا.. أنا إليسا وإذا أحد منهم قادر أن يحقق ما حققته يأتي ويحكي معي".

أحدثهن ريا أبي راشد | بين النجاح والفشل.. نجمات خضعن لعمليات تجميل
أحدثهن ريا أبي راشد | بين النجاح والفشل.. نجمات خضعن لعمليات تجميل
أحدثهن ريا أبي راشد | بين النجاح والفشل.. نجمات خضعن لعمليات تجميل
أحدثهن ريا أبي راشد | بين النجاح والفشل.. نجمات خضعن لعمليات تجميل
أحدثهن ريا أبي راشد | بين النجاح والفشل.. نجمات خضعن لعمليات تجميل
أحدثهن ريا أبي راشد | بين النجاح والفشل.. نجمات خضعن لعمليات تجميل
أحدثهن ريا أبي راشد | بين النجاح والفشل.. نجمات خضعن لعمليات تجميل
أحدثهن ريا أبي راشد | بين النجاح والفشل.. نجمات خضعن لعمليات تجميل
أحدثهن ريا أبي راشد | بين النجاح والفشل.. نجمات خضعن لعمليات تجميل
أحدثهن ريا أبي راشد | بين النجاح والفشل.. نجمات خضعن لعمليات تجميل
أحدثهن ريا أبي راشد | بين النجاح والفشل.. نجمات خضعن لعمليات تجميل
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