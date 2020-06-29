على تطبيق TikTok.. تحدي "اللي فات مات" لخالد سليم يتخطى 6.5 مليون مشاهدة

حقق تحدي "اللي فات مات" للنجم خالد سليم نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية على تطبيق TikTok، خلال الساعات الماضية؛ حيث تخطى الهاشتاج الخاص بالأغنية حاجز الستة ملايين ونصف مشاهدة خلال ساعات وتصدره التطبيق الشبابي الشهير.





شارك العديد من الشباب والفتيات ومشاهير التيك توك من جميع البلدان في التحدي الجديد الذي أطلقه الفنان خالد سليم عبر حسابه الرسمي ومنصات السوشيال ميديا؛ ليعلن عن نجاح جديد للأغنية الجديدة التي أطلقها مؤخرا.