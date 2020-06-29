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فن

على تطبيق TikTok.. تحدي "اللي فات مات" لخالد سليم يتخطى 6.5 مليون مشاهدة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
حقق تحدي "اللي فات مات" للنجم خالد سليم نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية على تطبيق TikTok، خلال الساعات الماضية؛ حيث تخطى الهاشتاج الخاص بالأغنية حاجز الستة ملايين ونصف مشاهدة خلال ساعات وتصدره التطبيق الشبابي الشهير.

شارك العديد من الشباب والفتيات ومشاهير التيك توك من جميع البلدان في التحدي الجديد الذي أطلقه الفنان خالد سليم عبر حسابه الرسمي ومنصات السوشيال ميديا؛ ليعلن عن نجاح جديد للأغنية الجديدة التي أطلقها مؤخرا.

كان خالد سليم طرح كليب "اللي فات مات" خلال عيد الفطر، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس.

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