AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فتح باب التحويلات لمدارس النيل المصرية حتى 2 يوليو عبر هذه الروابط

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:52 م
مدارس النيل
مدارس النيل
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية ، عن فتح باب التحويلات لمدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2020/2021.

وأوضحت وحدة شهادة النيل الدولية ، أن باب التحويلات مفتوح في الافرع التالية عبر الروابط التالية :
- فرع العبور الصف السابع 
رابط التقدم https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…
- فرع بورسعيد الصف الثانى برياض الأطفال،الصف الرابع،الصف السادس الصف السابع
 رابط التقدم https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…
- فرع المنيا من الصف الدراسى الأول الى الصف الدراسى الثامن 
رابط التقدم https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…
- فرع قنا الصف من الصف الدراسى الأول الى الصف الدراسى الثامن 
وأشارت إلى أن باب التحويلات سيظل مفتوحا فقط خلال الفترة من 29-6-2020 حتى 2-7-2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل «خطة البرلمان» يطالب بوضع الفروع الجديدة لمدارس النيل تحت إشراف صندوق تطوير التعليم

الإسكان تطرح شققا للحجز بـ 15 مايو .. اعرف التفاصيل والأسعار

ألسن عين شمس تعلن عن بدء تقديم الالتماسات لـ نتيجة الترم الأول

فتح باب التقديم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي إلكترونيا.. اليوم

لطلاب جامعة عين شمس.. يمكن الاعتذار عن العام الدراسى عبر هذا الرابط

بالرقم القومي | خطوات و رابط تقديم الصف الأول الإبتدائي في المدارس الرسمية .. قدم لطفلك الآن

ترشيحاتنا

مش هسيبكم .. تحذير شديد اللهجة من الرئيس السيسي للمخالفين

الجيش الليبي يستهدف رتلا عسكريا للوفاق يضم 30 مركبة

منى عبد الغني: عبلة كامل ترفض الظهور الإعلامي

الأخضر يهبط أمام الجنيه.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 29-6-2020

حكم توزيع العقار الذي أملكه بين أولادي حال الحياة.. البحوث الإسلامية تجيب

مصرع 7 أشخاص واصابة 7 في حريق بمستشفى في الاسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدثهن ريا أبي راشد | بين النجاح والفشل.. نجمات خضعن لعمليات تجميل

الدش البارد أم الساخن .. أيهما أفضل لجسمك ؟

عاش منذ 8 آلاف عام.. إعادة بناء وجه رجل من العصر الحجري بفضل التكنولوجيا