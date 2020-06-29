فتح باب التحويلات لمدارس النيل المصرية حتى 2 يوليو عبر هذه الروابط





وأوضحت وحدة شهادة النيل الدولية ، أن باب التحويلات مفتوح في الافرع التالية عبر الروابط التالية :

- فرع العبور الصف السابع

رابط التقدم https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

- فرع بورسعيد الصف الثانى برياض الأطفال،الصف الرابع،الصف السادس الصف السابع

رابط التقدم https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

- فرع المنيا من الصف الدراسى الأول الى الصف الدراسى الثامن

رابط التقدم https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

- فرع قنا الصف من الصف الدراسى الأول الى الصف الدراسى الثامن

رابط التقدم https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…





وأشارت إلى أن باب التحويلات سيظل مفتوحا فقط خلال الفترة من 29-6-2020 حتى 2-7-2020

أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية ، عن فتح باب التحويلات لمدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2020/2021.