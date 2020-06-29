AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بفضل الإصلاحات السابقة .. خبير: معدلات نمو الاقتصاد المصري أفضل من نظيره الصيني

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:03 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد
قال الخبير الإقتصادي الدكتور على الإدريسي، إن صندوق النقد الدولى أصدر مؤخرا تقريرا تناول وضع الاقتصاديات فى دول العالم، بالإضافة لتناول أوضاع 30 دولة سواء في أفريقيا، أو أمريكا اللاتينية، أو أوروبا، مضيفا أن تقرير الصندوق كشف عن توقعات تحقيق معدلات نمو إيجابية للاقتصاد المصري يليها الاقتصاد الصيني. 


وأوضح الخبير الإقتصادى في تصريحات صحفية، أن معدلات نمو الاقتصاد المصري أفضل من نظيره الصيني، خاصةً مع تحقيقه 2% معدلات نمو اقتصادى يليه الصين بمعدل 1%، مضيفا أن تقرير صندوق النقد الدولى  توقع لـ 28 دولة تلى مصر والصين بمعدلات انكماش من 3% إلى 12%. 

وأشار الإدريسى، إلى أن تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية في ظل التداعيات والخسائر الاقتصادية الضخمة بعد أزمة كورونا يعد مؤشرًا مبهرًا، مقارنة بدول العالم، وأن الاقتصاد المصرى تبنى عدة أسس في السنوات الأخيرة الماضية اعتمدت على إصلاحات إقتصادية وهيكلية جعلت الاقتصاد المصري يستوعب إلى حد كبير صدمة أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية على وتيرة معدلات الاقتصاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فقدان حوالي 25 مليون فرصة عمل وانكماش الاقتصاد العالمي 3%.. تقرير حكومي

النقد الدولي: الاقتصاد المصري من بين أكبر 30 اقتصادا تمثل 83% من الناتج الإجمالي العالمي

برلماني: تصنيف مصر الائتماني مستقر رغم كورونا

الاقتصاد المصري ضمن أكبر 30 في العالم.. نواب: الإصلاحات الاقتصادية والمالية السبب.. والمؤشر مستقر رغم كورونا

بالإنفوجراف.. النقد الدولي: مصر ضمن أكبر 30 دولة تساهم في 83% من الاقتصاد العالمي لعام 2020

خبير: الإصلاحات جعلت الاقتصاد المصرى يستوعب صدمة كورونا

ترشيحاتنا

مصرع 7 أشخاص واصابة 7 في حريق بمستشفى في الاسكندرية

رغم إصابتها بفيروس كورونا .. رحمة تطرح كليب انتباه يا مصري احتفالا بثورة 30 يونيو

أخبار الفن.. منشور مؤثر من حفيدة رجاء الجداوي.. زوجة يوسف الشريف تعلق على رفضه المشاهد الساخنة.. موعد ألبوم إليسا

الجنس الحرام.. العشيق اغتصب وقتل طفلة فيصل وأذاب جثتها وحرقها انتقاما من أمها

نشرة الحوادث.. حكاية اغتصاب طفلة فيصل.. حنين حسام للمحكمة: أنا نجمة مشهورة وفيديوهاتي كلها بريئة

حريق محدود بالمكتبة المركزية بجامعة الإسكندرية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل كوكيز الشيكولاتة

صدى البلد داخل أول مصنع مصري لإنتاج إطارات السيارات فى بورسعيد.. فيديو

بـ فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار بـ لوك جديد من المكياج