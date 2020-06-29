بفضل الإصلاحات السابقة .. خبير: معدلات نمو الاقتصاد المصري أفضل من نظيره الصيني

قال الخبير الإقتصادي الدكتور على الإدريسي، إن صندوق النقد الدولى أصدر مؤخرا تقريرا تناول وضع الاقتصاديات فى دول العالم، بالإضافة لتناول أوضاع 30 دولة سواء في أفريقيا، أو أمريكا اللاتينية، أو أوروبا، مضيفا أن تقرير الصندوق كشف عن توقعات تحقيق معدلات نمو إيجابية للاقتصاد المصري يليها الاقتصاد الصيني.
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وأوضح الخبير الإقتصادى في تصريحات صحفية، أن معدلات نمو الاقتصاد المصري أفضل من نظيره الصيني، خاصةً مع تحقيقه 2% معدلات نمو اقتصادى يليه الصين بمعدل 1%، مضيفا أن تقرير صندوق النقد الدولى توقع لـ 28 دولة تلى مصر والصين بمعدلات انكماش من 3% إلى 12%.
وأشار الإدريسى، إلى أن تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية في ظل التداعيات والخسائر الاقتصادية الضخمة بعد أزمة كورونا يعد مؤشرًا مبهرًا، مقارنة بدول العالم، وأن الاقتصاد المصرى تبنى عدة أسس في السنوات الأخيرة الماضية اعتمدت على إصلاحات إقتصادية وهيكلية جعلت الاقتصاد المصري يستوعب إلى حد كبير صدمة أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية على وتيرة معدلات الاقتصاد.