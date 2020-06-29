بفضل الإصلاحات السابقة .. خبير: معدلات نمو الاقتصاد المصري أفضل من نظيره الصيني

وأوضح الخبير الإقتصادى في تصريحات صحفية، أن معدلاتأفضل من نظيره الصيني، خاصةً مع تحقيقه 2% معدلات نمو اقتصادى يليه الصين بمعدل 1%، مضيفا أن تقرير صندوق النقد الدولى توقع لـ 28 دولة تلى مصر والصين بمعدلات انكماش من 3% إلى 12%.

وأشار الإدريسى، إلى أن تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية في ظل التداعيات والخسائر الاقتصادية الضخمة بعد أزمة كورونا يعد مؤشرًا مبهرًا، مقارنة بدول العالم، وأن الاقتصاد المصرى تبنى عدة أسس في السنوات الأخيرة الماضية اعتمدت علىوهيكلية جعلت الاقتصاد المصري يستوعب إلى حد كبير صدمة أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية على وتيرة معدلات الاقتصاد.