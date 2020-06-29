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أخبار البلد

السيسي رجل المواقف..الفلاحين : الرئيس نجح فى إعادة بناء دولة جديدة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين،أن الرئيس عبدالفتاح السيسي،هو رجل المواقف بلا منازع، وذلك بعد مرور 6 سنوات جلوسه على كرسي الحكم.

 لفت الى أن افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية اليوم أثبتت ، مشهدان اجتمع فيهما وجهان للإصلاح والعمران والسلام في الداخل والخارج، فقضايا مصر الخارجية لم تثني الرئيس عبدالفتاح السيسي عن العمران في الداخل، ومتابعة تفاصيل المشروعات القومية بها، فضلا عن افتتاح مشروعات وطنية واجتماع لسد النهضة ومتابعات على مستوى دولي وإقليمي، تصدر بها الرئيس مشاهد الإصلاح والدفاع عن التنمية والحياة في الداخل والخارج.

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وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن مصر نجحت خلال الست سنوات الماضية فى إعادة بناء دولة جديدة وإقامة العديد من المشروعات العملاقة ويحسب للرئيس السيسي إصراره على بناء مصر الجديدة بسواعد أبنائها،لافتا ان افتتاح مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه،وافتتاح مطارى  العاصمة الجديدة وسفنكس نقلة حضارية جديدة فى ظل مشروعات عملاقة للطرق والكبارى والمنشآت,وهو ما يبلور الجهد الذى بذلته الدولة فى السنوات الأخيرة.


وأضاف نقيب الفلاحين،مصر تمضى نحو مستقبل مشرق بفضل رجال مخلصين يبذلون كل نفيس وغالى ويسابقون الزمن لإنشاء المزيد والمزيد من المشروعات العملاقة التى تنقل مصر لمصاف الدول المتقدمة.
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