محمد صالح مهنئا الرئيس بثورة يونيو: أسستم لدولة حديثة وأعدتم لمصر دورها العربي والدولي

هنأ الدكتور محمد صالح هاشم عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب وعميد مركز التدريب في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ،الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة مرور 7 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو المجيد التي انتصر فيها الشعب المصري وجيشه وشرطته على جماعات التطرف والعنف والظلام التي سعت لنشر الفوضى في مصرنا الحبية.





وقال (صالح ) في بيان صحافي اليوم إن ثورة 30 يونيو المجيدة من أعظم الثورات في تاريخ مصر، ففي مثل هذا اليوم سقطت جماعات الإسلام السياسي وتجار الدين وأنصار العنف والإرهاب على يد الشعب المصري الذي انتفض عن بكرة أبيه ضد هؤلاء المتطرفين والخونة ،وسانده في تلك الملحمة التاريخية الجيش المصري العظيم والشرطة الباسلة حتى خرج مشهد ثوري وطني قلمًا يحدث في تاريخ الأمم والشعوب .





وأضاف عميد مركز تدريب السادات ، أن ثورة يونيو المجيد وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي أسست مصر الجديدة التي عادت إلى المشهد الإفريقي والعربي والإقليمي والدولي ،إذ وصلنا إلى قمة الاتحاد الإفريقي بعد تجميد عضويتنا في السابق، وأصبحنا فعالين في مجلس الأمن والأمم المتحدة ،وجامعة الدول العربية وكافة المنظمات الدولية والإقليمية .





وتابع (صالح ) أن مصر تغيرت سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا وأصبحنا كما كنا نريد من خلال قائد عظيم ومؤسسات قوية وحكومة رشيدة أدارت كافة الملفات بحكمة في الداخل والخارج ،وتخطينا أزمات صعبة وتحديات جسام ،منها أزمة وباء كورونا المستجد ،والمعالجات الاقتصادية والاجتماعية للوباء وملف سد النهضة وأزمة الشقيقة ليبيا .





وأكد عضو الأكاديمية الوطنية للتدريب ،أن الحقبة التاريخية التي تعيشها مصر تثبت للقاصي والداني أن قيادة المرحلة الحالية هي من أفضل القيادات على مر التاريخ قديما وحديثا .





وطالب (صالح ) الشعب المصري العظيم دعم الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي في تحركاته الداخلية والخارجية في تلك المرحلة المفصلية من عمر الوطن .