النشرة الاقتصادية اليوم الاثنين .. تذبذب أسعار الذهب .. البترول تبدأ إنتاج كمامات قماشية ..هيكلة مصر للسياحة ومنطقة المعمورة..البورصة تخسر 800 مليون جنيه

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم، الاثنين، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلية، و البترول تبدأ إنتاج كمامات قماشية بالمواصفات القياسية.

تذبذب أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين حالة من التذبذب، حيث ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات بنحو 3 جنيهات ثم تراجعت في الختام بنحو جنيهين، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 794 جنيهًا بعد أن كان يسجل 796 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





البترول تبدأ إنتاج كمامات قماشية بالمواصفات القياسية

يبدأ قطاع البترول في إنتاج الكمامات القماشية المستدامة ذات المواصفات القياسية عبر شركة السويس لمهمات السلامة المهنية والتى حصلت على ترخيص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لإنتاجها بعد اجتياز العينات التى قدمتها الشركة الاختبارات الكاملة التى حددتها هيئة المواصفات والجودة، وذلك انطلاقًا من الالتزام بالمساهمة والدعم الكامل لجهود الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونافى ظل بدء إجراءات التعايش التدريجى مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

إعادة هيكلة مصر للسياحة ومنطقة المعمورة بشكل حضاري

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه جار حاليا إعادة هيكلة شاملة لشركة مصر للسياحة من خلال استشاري دولي لتعود لمكانتها والمنافسة بقوة في السوق.

وأضاف خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الإثنين أن الوزارة تعمل حاليا على مشروع إنشاء منصة إلكترونية للترويج للمقاصد السياحية غير التقليدية في مصر تحت مسمى “طوف وشوف".

البورصة المصرية تخسر 800 مليون جنيه خلال تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الإثنين/ وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين العرب.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 800 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر585 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 14ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل ملكية.

حصول التنظيم والإدارة على الاعتماد الدولي من IBDL وجامعة ميزوري الأمريكية

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حصول مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز على الاعتماد الدولي من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال المُمثل الإقليمي لجامعة ميزوري الأمريكية.

وقال الشيخ في تصريح له اليوم، إن هذا الإعتماد سوف يُسهم في دعم جهود المركز لتحقيق أهداف تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال تعزيز شفايفة الاختبارات والترقي والاستفادة من أصحاب الخبرات إضافة إلى تشجيع الموظفين على التنافس في تنمية مهاراتهم للتفوق في الإختبارات والمسابقات التي يُنظمها الجهاز من خلال المركز.