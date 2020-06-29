AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

النشرة الاقتصادية اليوم الاثنين .. تذبذب أسعار الذهب .. البترول تبدأ إنتاج كمامات قماشية ..هيكلة مصر للسياحة ومنطقة المعمورة..البورصة تخسر 800 مليون جنيه

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:23 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم، الاثنين، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلية، و البترول تبدأ إنتاج كمامات قماشية بالمواصفات القياسية.

 

تذبذب أسعار الذهب  في مصر خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين حالة من التذبذب، حيث ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات بنحو 3 جنيهات ثم تراجعت في الختام بنحو جنيهين، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21  وهو الأكثر انتشارًا نحو 794 جنيهًا بعد أن كان يسجل 796 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.


البترول تبدأ إنتاج كمامات قماشية بالمواصفات القياسية

يبدأ قطاع البترول في إنتاج الكمامات القماشية المستدامة ذات المواصفات القياسية عبر شركة السويس لمهمات السلامة المهنية والتى حصلت على ترخيص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لإنتاجها بعد اجتياز العينات التى قدمتها الشركة الاختبارات الكاملة التى حددتها هيئة المواصفات والجودة، وذلك انطلاقًا من الالتزام بالمساهمة والدعم الكامل لجهود الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونافى ظل بدء إجراءات التعايش التدريجى مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة 

إعادة هيكلة مصر للسياحة ومنطقة المعمورة بشكل حضاري

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه جار حاليا إعادة هيكلة شاملة لشركة مصر للسياحة من خلال استشاري دولي لتعود لمكانتها والمنافسة بقوة في السوق.

وأضاف خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الإثنين أن الوزارة تعمل حاليا على  مشروع إنشاء منصة إلكترونية للترويج للمقاصد السياحية غير التقليدية في مصر تحت مسمى “طوف وشوف".

البورصة المصرية تخسر 800 مليون جنيه خلال تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الإثنين/ وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين العرب.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 800 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر585 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 14ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل ملكية.

 حصول التنظيم والإدارة على الاعتماد الدولي من IBDL وجامعة ميزوري الأمريكية

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حصول مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز على الاعتماد الدولي من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال المُمثل الإقليمي لجامعة ميزوري الأمريكية.

وقال الشيخ في تصريح له اليوم، إن هذا الإعتماد سوف يُسهم في دعم جهود المركز لتحقيق أهداف تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال تعزيز شفايفة الاختبارات والترقي والاستفادة من أصحاب الخبرات إضافة إلى تشجيع الموظفين على التنافس في تنمية مهاراتهم للتفوق في الإختبارات والمسابقات التي يُنظمها الجهاز من خلال المركز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البترول تبدأ إنتاج كمامات قماشية بالمواصفات القياسية

حصول التنظيم والإدارة على الاعتماد الدولي من IBDL وجامعة ميزوري الأمريكية

لفينتشر لاب: فرص المشروعات التكنولوجية في النجاح بالسوق المصري ضعيفة

2 مليار دولار خلال أيام .. البنك المركزي يكشف مواعيد ودفعات قرض صندوق النقد الجديد

رجال الأعمال: انتاج قطن قصير التيلة ضرورة.. وتكاتف القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات كورونا

إنفوجراف.. إرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن "الإعفاء الكلي"

ترشيحاتنا

قبيل دفنه.... تعرف علي الأمير السعودي الراحل بندر بن عبد العزيز

الأب اتهم والدته بقتله .. استخراج جثة طفل بعد شهرين من الوفاة

بشائر 2020..صرف علاوة دورية للموظفين وحافز إضافى يصل لـ 375 جنيها بعد غد

كيف أحقق الخشوع في الصلاة.. أمين الفتوى ينصح بأمر واحد

باقٍ من الزمن يومان.. الروس يصوتون لصالح التعديلات الدستورية.. والغالبية تؤيد تمديد عهد بوتين حتى 2036

أخبار الرياضة.. وفاة لاعب طنطا بكورونا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة خامسة من العيار الثقيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الباشكير.. دارين حداد تثير الجدل بإطلالة جريئة

الصين تفوز بالمعركة .. ما هو لقاح Ad5-nCoV لعلاج كورونا ؟

بـ إطلالة جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل فى عيد ميلادها الـ 49