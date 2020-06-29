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خبير: معدلات الاستثمار انخفضت في عام الإخوان.. ومشروع النهضة كان عبثا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:13 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن العام الذي حكم فيه الإخوان 2012 لم تكن هناك رؤية اقتصادية واضحة للمشهد.

وأضاف عبد المنعم السيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، "مشروع النهضة الإخواني لم يكن له أهداف، وكان عبثيا لا يحمل أهدافا اقتصادية". 

وتابع عبد المنعم السيد، "انخفضت معدلات الاستثمار في عام الإخوان، ولم يتجاوز معدل الاستثمار الخارجي أكثر من 900 مليون دولار".

وأكد عبد المنعم السيد "لم تكن هناك سياسات بنكية واضحة، وكان هناك هروب من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية من البنوك المصرية".

ولفت عبد المنعم السيد إلى أن "التصنيف الائتماني المصري انخفض في عام الإخوان بشكل كبير".

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