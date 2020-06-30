ميدان عبد المنعم رياض..مكان لقاء ثوار 30 يونيو في مطروح

يعد ميدان عبد المنعم رياض بمطروح أحد أهم الميادين بمحافظة مطروح والذى يقع فى منطقة حيوية فى قلب مدينة مرسى مطروح.





ونظرا لأهمية الموقع بوسط المدينة اختارته القوى الثورية بمطروح كأول ميدان تجمع به المتظاهرون قبل وبعد 30 يونيو والتي أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية.





حيث قامت القوى الثورية بمطروح بدعوة المتظاهرين الى التجمع بميدان عبد المنعم رياض لاعلان رفضهم لحكم الإخوان ودعوة القوات المسلحة للتدخل لحماية مصر .





وقد لاقت الدعوة صدى من مواطنى مطروح والذين خرجوا بالعشرات الى ميدان عبد المنعم رياض مطالبين بضرورة قيام القوات المسلحة بالسيطرة على مجريات الأمور و انهاء حكم الإخوان.





وقد استمرت هذه التظاهرت لعدة ايام وكان ميدان عبد المنعم رياض هو المكان الرئيسي لتجمع المتظاهرين حتى تحقق لهم ما اردوا وسيطرت القوات المسلحة على مقاليد الأمور .



