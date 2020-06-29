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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بـ المنيا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:51 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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أيمن رياض

تمكنت وحدة  مباحث ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية مستغلين سفر أصحابها وذلك أثناء بيعهم متحصلات السرقة.


تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالدعبدالسلام مديرمباحث المديرية بورود عدة بلاغات الي وحدة مباحث مركز ابوقرقاص بسرقة عدد من الشقق السكنية أثناء سفر أصحابها.


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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية والرائد محمد بكر ومعاونة الأول الرائد محمد إسماعيل


 وتمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين و هم ر. م 22 سنة وك . أ 21 سنة وأ. م 19 سنة وشهرتة بكار مقيمين ببندر الفكرية 


وتبين ارتكابهم للعديد من جرائم سرقات الشقق السكنية مستغلين سفر أصحابها، وتم إلقاء القبض على المتهمين  أثناء بيعهم أجهزة كهربائية من متحصلات سرقة الشقق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة  التحقيق.

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