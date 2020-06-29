مندوب تونس بمجلس الأمن: ندعم العملية التفاوضية بين الدول الـ 3 في ملف سد النهضة

قال مندوب تونس في مجلس الأمن، إن تونس تدعم العملية التفاوضية بين الدول الـ 3؛ من أجل البناء على ما تمت صياغته أثناء الفترة الماضية، وحل 90% من التساؤلات الفنية حول سد النهضة.





وأضاف مندوب تونس، في كلمته بجلسة مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة، " نقدم الدعم السياسي لحل الموضوعات المعلقة، ومن أجل صياغة اتفاق يستند إلى تفهم شامل وكامل لكل الاهتمامات والمصالح لكل الأطراف الثلاث".





وتابع "نتطلع لإصدار قرار والتزام من جانب الدول الثلاث في الخطوة المقبلة بقيادة الاتحاد الافريقي والمراقبين الأجانب من اجل تحقيق تقدم ملحوظ في تلك العملية".





وأكد " أهمية العمل على حماية واستمرار التفاوض وخلق بيئة مناسبة وإيجابية؛ من أجل مناقشات بناءة وإيجابية، وترحب تونس بالالتزامات بين الأطراف وعدم البعد عن اي خطوات ربما تضع الجهود ".



